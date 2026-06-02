19 milliards de dollars en 2025 : Israël bat son record d'exportation d'armement pour la 5e année d'affilée

Selon le ministère israélien de la Défense, plus d'un tiers des équipements ont été vendus à des pays européens.

( AFP / JALAA MAREY )

Pour la cinquième année consécutive, les exportations d'armement israéliennes ont atteint un niveau inédit, dépassant les 19 milliards de dollars (environ 16,5 milliards d'euros) en 2025 grâce notamment aux systèmes de défense antiaérienne, a annoncé mardi 2 juin le ministère de la Défense israélien. Selon le ministère, il s'agit du montant le plus élevé jamais enregistré par Israël dans ce secteur, en "hausse de près de 30% par rapport à l’année précédente". Les systèmes de missiles, de roquettes et de défense antiaérienne ont représenté 29% des contrats conclus par Israël, selon le même communiqué.

Les pays européens sont destinataires de 36% des exportations israéliennes d'armement en 2025, devant ceux de la région Asie-Pacifique (32%), du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (15%). Sur les centaines de nouveaux contrats signés, plus de la moitié étaient des "méga-contrats" d'une valeur de 100 millions de dollars ou plus, précise le communiqué.

Montée en cadence du système Arrow

Israël figure parmi les principaux exportateurs mondiaux d'armement. Le ministère de la Défense attribue le record de vente notamment à l'intérêt suscité à l'étranger par les systèmes utilisés lors des guerres menées par Israël depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. "Il existe un lien évident et indéniable entre les succès remportés par les Forces de défense israéliennes (FDI) sur tous les fronts, les capacités extraordinaires des industries de défense israéliennes et le succès des exportations israéliennes dans le domaine de la défense à travers le monde", estime le ministre de la Défense, Israël Katz, selon le communiqué.

En avril, le ministère de la Défense a annoncé son intention d'accélérer la production de missiles intercepteurs Arrow. Le système Arrow est le niveau supérieur du dispositif de défense anti-aérienne d'Israël. L'accord avec l'industrie aérospatiale israélienne "sera signé prochainement et permettra d'augmenter de façon notable le rythme de production ainsi que la quantité d'intercepteurs du système Arrow, dans le cadre de la préparation à l'évolution du conflit", avait ainsi indiqué les autorités israéliennes.

Cette annonce fait suite à des interrogations soulevées dans les médias internationaux quant aux stocks d'intercepteurs israéliens, en particulier dans le contexte de la guerre avec l'Iran plus tôt cette année. A l'échelle mondiale, les dépenses militaires ont encore augmenté en 2025, atteignant près de 3.000 milliards de dollars . Les trois principaux contributeurs -les États-Unis, la Chine et la Russie- ont représenté plus de la moitié du total, à 1.480 milliards de dollars.