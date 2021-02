L'étincelle qui a (encore) fait exploser la macronie. Ce week-end, Libération a consacré sa une à la présidentielle 2022. Le quotidien y campe Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dos-à-dos, avec ce titre : « J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini ». Il y relaie la parole d'électeurs et de lecteurs de gauche qui, déçus par le mandat de l'actuel président de la République, assurent qu'ils ne voteraient plus pour lui en cas de nouveau deuxième tour face à la présidente du Rassemblement national.

Cette notion de « barrage » est au cœur du système électoral depuis l'élection présidentielle de 2002, qui avait vu Jean-Marie Le Pen affronter Jacques Chirac. Élection après élection, elle semble pourtant se fissurer, au grand dam des macronistes, qui ont profité de cette une pour enfoncer la gauche... ou appeler à une prise de conscience, relaie notamment le HuffPost.

« Dérive », perte de « valeurs », « honte »...

Sur Twitter, les ténors de LREM ont uni leur force pour dénoncer la posture de Libé. « J'ai déjà fait barrage. Et je le ferais encore », assure le patron du groupe à l'Assemblée Christophe Castaner, qui avait déjà récemment accusé gauche et droite d'« épargner le Rassemblement national ». « Ceux qui épargnent les extrêmes, toujours et encore, portent une responsabilité », a-t-il fustigé. Même son de cloche chez son collègue François de Rugy, qui voit

