Barnier propose la création d'un "nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie"

Le Premier ministre Michel Barnier a proposé mardi la création d'un "nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie" pour "soutenir" la "dynamique industrielle" en France.

"Notre pays doit et veut amplifier son ambition industrielle", a dit M. Barnier lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement. "Le gouvernement encouragera une meilleure mobilisation de l'épargne des Français pour soutenir cette dynamique industrielle, par exemple à travers un nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie."

Il existe actuellement le livret A, dont les fonds servent à financer le logement social et le renouvellement urbain, et le livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Les fonds épargnés sur des LDDS "permettent aux banques d'octroyer des prêts développement durable à des taux attractifs destinés à financer des travaux de rénovation énergétique des logements collectifs ou individuels qui servent d'habitation principale, secondaire ou mis en location", a rappelé le ministère de l’Économie.

Une proposition de loi visait à flécher une part de l'épargne du Livret A vers l'industrie de la défense. Approuvée au Sénat en mars, elle n'avait pas été examinée à l'Assemblée nationale avant la dissolution.

Le gouvernement sortant avait par ailleurs lancé un "plan d'épargne avenir climat", un produit d'épargne dédié aux plus jeunes, accessible depuis le 1er juillet.

Emmanuel Macron a fait du plein emploi et de la réindustrialisation de la France une de ses priorités, à travers notamment les réformes contestées des retraites et de l'assurance-chômage.

"Il y a dans notre pays de nombreuses créations d'emplois et de plus en plus de personnes au travail grâce à l'attractivité de la France pour les acteurs internationaux qui, depuis sept ans, a été une priorité du Président de la République" mais aussi "grâce à la réussite de nos entrepreneurs, de nos entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou intermédiaires, de nos artisans et nos commerçants", a déclaré Michel Barnier.