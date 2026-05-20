Barney Frank, pionnier des droits LGBT+ au Congrès américain, est mort

Barney Frank à la Chambre américaine des représentants, le 24 février 2010 ( AFP / SAUL LOEB )

L'ancien député démocrate Barney Frank, premier élu au Congrès américain à révéler librement son homosexualité, est mort à l'âge de 86 ans, ont annoncé mercredi plusieurs médias américains citant des proches de ce pionnier des droits LGBT+.

Elu à la Chambre des représentants entre 1981 et 2013 pour le Massachusetts (nord-est), Barney Frank était également connu pour son travail en faveur d'une régulation bancaire plus stricte à la suite de la grande crise financière de 2008. Ses efforts avaient abouti à la loi Dodd-Frank en 2010, un tremblement de terre à l'époque pour Wall Street dont les grands acteurs avaient ardemment bataillé contre.

Barney Frank avait annoncé publiquement être gay en 1987, devenant le premier membre du Congrès à le faire sans y être contraint. Car avant lui, le député démocrate Gerry Studds avait vu son homosexualité révélée en 1983 à la suite d'un scandale public.

"Si vous me posez directement la question: +Êtes-vous gay?+, la réponse est oui. Et alors?", avait déclaré alors Barney Frank au Boston Globe.

"Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à cacher", avait-il ajouté.

Sa carrière avait brièvement été mise en danger en 1990 lorsque la commission d'éthique de la Chambre lui avait infligé un blâme en raison de ses liens avec un prostitué. Mais les électeurs du Massachusetts l'avaient aisément réélu par la suite et il est resté un acteur important de la scène politique américaine pour les deux décennies suivantes.

En 2012, il était devenu le premier élu du Congrès à se marier avec une personne du même sexe, lorsqu'il avait épousé son compagnon de longue date, Jim Ready, en présence notamment de l'ancien candidat à la Maison Blanche John Kerry.

Les hommages d'élus démocrates n'ont pas tardé à pleuvoir à l'annonce de sa mort.

"Barney Frank était unique en son genre", a déclaré la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, saluant un "géant dans la vie publique qui a aidé à changer le Massachusetts et l'Amérique pour le mieux".

L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a regretté dans un communiqué la perte d'un "champion emblématique" de la cause des travailleurs américains.