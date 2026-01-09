 Aller au contenu principal
Barkin de la Fed : La croissance modeste de l'emploi montre que les entreprises au-delà de la santé et de l'IA sont encore réticentes à embaucher
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 19:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré vendredi que la croissance de l'emploi aux États-Unis en décembre était "modeste" et montrait que les entreprises en dehors d'un groupe restreint d'industries telles que la santé et celles associées à la construction de plateformes d'intelligence artificielle restaient réticentes à embaucher.

"Cela correspond tout à fait aux entreprises avec lesquelles je parle, à savoir que l'environnement peu propice à l'embauche se poursuit. L'incertitude y est pour quelque chose. Une grande partie est due à la productivité", a déclaré M. Barkin lors d'un entretien avec des journalistes. "Mais il est difficile de trouver des entreprises en dehors de l'écosystème de l'IA ou de la santé qui parlent d'embaucher."

