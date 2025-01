Barcola, plus vraiment là ?

Enfin décisif la semaine dernière après deux mois de creux, Bradley Barcola attend toujours de trouver le déclic en Ligue des champions. Près d'un an après son seul but dans la compétition à ce jour, la réception de Manchester City dans un contexte particulier pour le PSG apparaît comme une occasion en or.

Deux mois, cela peut parfois ressembler à une éternité. Mais après une passe difficile, Bradley Barcola a retrouvé un peu de sa superbe en l’espace de quelques jours. Passeur puis buteur à Espaly en Coupe mercredi puis à Lens en championnat samedi, l’ailier parisien n’avait plus été décisif depuis un doublé à Angers, le 9 novembre. De quoi espérer la passe de trois ce mercredi soir face à Manchester City, dans une troisième compétition différente ? Cela équivaudrait alors à doubler ses – maigres – statistiques dans une Ligue des champions qu’il peine à dompter, lui qui n’a plus fait trembler les filets depuis le huitième de finale aller contre la Real Sociedad voilà près d’un an (son seul but sur la scène européenne à ce jour).

C1, c’est (presque) rien

Virevoltant pendant les trois premiers mois de la saison, le n°29 parisien n’a en effet jamais réussi à retranscrire ce niveau de performance en semaine. Alors qu’il enfilait buts et exploits chaque week-end, l’attaque rouge et bleue, elle, enchaînait les désillusions face à Arsenal, le PSV ou l’Atlético de Madrid, n’étant sauvée face à Gérone que par une bévue de Paulo Gazzaniga. Mais depuis novembre donc, plus grand chose à se mettre sous la dent pour celui qui a rendu son badge de meilleur buteur du championnat. Et un bilan en Ligue des champions qui, pour l’heure, n’a rien d’un leader offensif au sein d’une équipe ambitieuse dans la compétition (seize matchs, un but et une passe décisive).…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com