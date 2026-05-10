Barcelone bastonne le Real pour remporter la Liga

Quoi de plus satisfaisant que d'enterrer son adversaire préféré ? De lui faire vivre l'enfer et de le malmener pendant 90 minutes ? Le Barça, très facile vainqueur du Real Madrid (2-0), conserve par la même occasion son titre en Liga. La soirée est parfaite.

Barcelone 2-0 Real Madrid

Buts : Rashford (9 e ) Torres (18 e ) pour le Barça.

Le foot n’échappe pas aux sorties de mai, aux jours qui s’étirent et aux grandes fêtes. Contre un Real Madrid fantomatique, le Barça conserve son trophée de la Liga. Il remporte le Championnat espagnol pour la 29 ème fois de son histoire. Le Real, lui, n’a plus rien à sauver de sa saison.…

UL pour SOFOOT.com