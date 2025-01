Barça : Le destin de Marcus Rashford conditionné par celui d'Ansu Fati ?

C’est les embouteillages au FC Barcelone.

Un indésirable pourrait en chasser un autre. Ansu Fati et Marcus Rashford vivent deux situations compliquées , et malheureusement comparables, dans leurs clubs respectifs. Le premier a joué moins de deux cents minutes cette saison, combinant blessures et choix du coach. Son entraîneur, Hansi Flick , a été transparent avec son ailier. Mundo Deportivo rapporte que tout indique qu’il ne compte pas sur le jeune Espagnol et qu’il l’invite à partir . Le second est clairement devenu indésirable chez les Red Devils . Ruben Amorim ne compte pas sur lui, et l’Anglais s’est même dit prêt à quitter son club formateur.…

RA pour SOFOOT.com