Barbara Pompili : « Soit se taire, soit partir »

C'est la rentrée politique et avec elle son lot d'universités d'été, rassemblements et autres colloques plus ou moins utiles. C'est aussi le temps des petites piques et accrochages entre camarades. Dernière vacherie en date - et pas des moindres - l'interview donnée à une télé bretonne par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. La cible ? La République en marche, le parti présidentiel, déjà éprouvé par le départ surprise de plusieurs de ses députés vers le MoDem.

« La République en marche s'est construite derrière Emmanuel Macron », assume la ministre au micro de Télé Bretagne Ouest. Façon de rappeler aux députés de la majorité qu'ils sont aussi les obligés du président et qu'à ce stade la montagne En marche ! n'a accouché que d'une souris : « Il y avait ce travail à faire d'implantation locale pour faire remonter les propositions », rappelle la ministre et députée de la Somme, pourtant apparentée à la majorité dès les débuts du quinquennat.

En commun et contre tous

Sur le débat interne, LREM n'aura pas su transformer l'essai renchérit la ministre en écho à plusieurs députés ayant déjà quitté les bancs du parti. Matthieu Orphelin, autre écologiste dissident, en tête. « Malheureusement, En marche !, à ce stade n'aura pas su prolonger cette dynamique. » Hors-sol et en manque de démocratie interne, le constat est rude pour LREM et, par ricochet, les

... Lire la suite sur LePoint.fr