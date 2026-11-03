Banque: le Portugal porte la croissance de BPCE au 3T, bénéfice net en hausse de 25 %

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire BPCE, rassemblant notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a publié mardi un bénéfice net en hausse de 25 % au troisième trimestre, à 1,43 milliard d'euros, grâce à sa nouvelle filiale portugaise Novobanco.

"Ce sont de très bons résultats", à la fois sur le plan commercial et financier, a commenté le président du directoire Nicolas Namias lors d'un échange avec l'AFP.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, s'élève à 6,98 milliards d'euros, soit 9 % de plus que l'an dernier à la même période.

Avec un bénéfice net de 219 millions d'euros entre juillet et septembre, la banque portugaise Novobanco, dont l'achat a été finalisé le 30 avril, explique à elle seule une partie significative de la progression sur un an du résultat du groupe bancaire français.

Ce dernier fait également état d'une hausse du bénéfice net de ses banques de détail en France, les réseaux Banques populaires et Caisses d'épargne. Ils ont rapporté 907 millions d'euros au troisième trimestre (+7,3 % sur un an).

La banque de financement et d'investissement, destinée notamment aux grandes entreprises, "continue à réaliser de très bonnes performances", a souligné le président du directoire, avec un bénéfice net en très légère progression, à 279 millions d'euros.

L'activité d'assurance est pour sa part en retrait, avec "des sinistres en hausse sous l'effet d'événements climatiques exceptionnels", précise un communiqué, comme des tempêtes, des épisodes de grêles "sévères" et une "sécheresse record".

BPCE a par ailleurs provisionné davantage que l'an dernier pour faire face aux impayés de ses clients, notamment en matière de crédits aux PME et de crédit à la consommation.

Le coût du risque, qui traduit comptablement ce phénomène, est en hausse de 38 % sur un an (plus encore au sein des Caisses d'épargne), à 809 millions d'euros.

BPCE continue de miser sur le Portugal: la banque annonce mardi, en marge de la publication de ses résultats trimestriels, le projet d'acquisition de GamaLife, la compagnie d'assurance vie partenaire de Novobanco.

GamaLife gère 7,5 milliards d'euros d'actifs auprès de 500.000 clients, précise le groupe bancaire.

Ce projet d'acquisition "nous permettra pour la première fois de déployer notre modèle de bancassurance en dehors de France, et ainsi de renforcer ce qui est maintenant notre deuxième marché domestique, c'est-à-dire le Portugal", s'est félicité M. Namias.