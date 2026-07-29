Banijay Group voit son bénéfice reculer au premier semestre après l'acquisition de Tipico

Stephane Courbit, fondateur de Banijay Group, à Marseille le 8 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay et de l'opérateur de paris sportifs Betclic, a vu son bénéfice net reculer de près de 28% au premier semestre du fait de l'acquisition de Tipico, mais a confirmé ses objectifs annuels, dans un communiqué publié mercredi.

Le résultat net a ainsi atteint 79,7 millions d'euros, contre 110,3 millions un an auparavant, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 16,9%, à 2,6 milliards d'euros.

Ces résultats "reflètent à la fois le changement de notre périmètre et la performance de nos métiers", a souligné François Riahi, directeur général de Banijay Group, lors d'une conférence de presse en vidéo.

"Nous sommes tout à fait en ligne pour tenir nos objectifs pour l'année 2026", a-t-il assuré.

Ces chiffres n'intègrent qu'une partie des effets du Mondial de football, qui s'est tenu jusqu'au 19 juillet.

Dans un communiqué, Banijay a tout de même mis en avant "un engagement et une activité de paris records sur l'ensemble du tournoi: UAP (joueurs actifs uniques) en hausse de 75% par rapport à l'édition 2022, mises multipliées par deux et progression du produit brut des jeux de 88%".

Sur les six premiers mois de l'année, l'activité jeux et paris a de nouveau tiré les performances de Banijay Group, avec un chiffre d'affaires en hausse de 54,3%, à 1,2 milliard d'euros.

A l'inverse, celui de l'activité de production/distribution de contenus audiovisuels et expériences live a baissé de 3,8%, à 1,4 milliard d'euros.

Fondée par Stéphane Courbit, la société a récemment réalisé plusieurs grosses opérations, dans le but de peser plus lourd à l'international dans ses différentes activités.

Dans le secteur des jeux et paris, Banijay Group a notamment finalisé fin avril l'acquisition de l'opérateur Tipico, leader du secteur en Allemagne et en Autriche. Dans le même domaine il a annoncé début juillet le rachat de JOA, réseau de 33 casinos en France.

Dans l'audiovisuel, il avait dévoilé début mars une alliance avec le groupe anglais All3Media, finalisée début juillet.