Bangladesh-Le parti nationaliste remporte une victoire écrasante aux législatives

(Actualisé avec résultats officiels, commentaire consultant, détails et précisions)

par Ruma Paul, Krishna N. Das et Tora Agarwala

Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) a remporté vendredi les élections législatives avec 212 sièges contre 77 pour le parti islamiste Jamaat-e-Islami et son alliance, selon les résultats officiels.

Ce scrutin, considéré comme décisif pour restaurer la stabilité politique dans le pays, était le premier organisé depuis le mouvement étudiant contestataire de 2024 qui avait renversé la Première ministre Sheikh Hasina.

La coalition menée par le BNP a remporté au moins 212 des 299 sièges à pourvoir que compte le Jatiya Sangsad - ou Chambre de la nation, a déclaré la Commission électorale.

Il s'agit d'une des plus importantes victoires de l'histoire du BNP, surpassant celle de 2001 lorsque le parti avait remporté 193 sièges.

D'après les médias locaux, le taux de participation au scrutin de jeudi s'est élevé à près de 60%, contre 42% lors des précédentes élections en 2024.

Peu après l'annonce qu'il avait remporté une majorité au Jatiya Sangsad, le BNP a remercié et félicité la population et a appelé à des prières spéciales vendredi pour le bien du pays et de ses habitants.

"Bien que le BNP ait remporté les élections législatives avec une large majorité, il n'organisera ni procession ni rassemblement pour célébrer (la victoire)", a indiqué le parti dans un communiqué.

Tarique Rahman, le chef de file du BNP, est le fils de l'ancienne Première ministre Khaleda Zia et de l'ancien président assassiné Ziaur Rahman. Il avait regagné le Bangladesh en fin d'année dernière, dix-sept ans après un exil volontaire à Londres pour échapper à des accusations de corruption qu'il a toujours démenties.

"C'est une opportunité pour le Bangladesh ... (le pays) est entouré de grandes puissances qui se disputent son influence. C'est aussi un défi. Comment gérer ces relations ? » a commenté Thomas Kean, consultant senior auprès de l'International Crisis Group.

Le chef de file du parti islamiste Jamaat-e-Islami, principal rival du BNP et qui se présentait pour la première fois depuis son interdiction en 2013, a concédé sa défaite, l'alliance menée par son parti n'ayant remporté que 77 sièges. Il s'agit toutefois du plus grand nombre de sièges jamais obtenus par le parti.

De son exil en Inde, Sheikh Hasina a dénoncé une "mascarade minutieusement planifiée" et déclaré que ses partisans rejetaient le processus électoral.

Depuis son départ, un gouvernement provisoire dirigé par le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus est au pouvoir.

Parallèlement aux élections législatives, un référendum a été organisé sur une série de réformes constitutionnelles.

Les électeurs étaient appelés à se prononcer, entre autres, sur la mise en place d'un gouvernement intérimaire neutre pendant les périodes électorales, la restructuration du Parlement en institution bicamérale, l'augmentation de la représentation des femmes, le renforcement de l'indépendance judiciaire et l'imposition d'une limite de deux mandats pour le Premier ministre.

(Reportage Ruma Paul, Krishna Das et Tora Agarwala in Dhaka, rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Camille Raynaud et Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)