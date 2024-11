Balotelli, sans gêne au Genoa

À 34 ans, Mario Balotelli s’est engagé avec le Genoa, dix-huitième de Serie A. Surtout, l’attaquant italien est de retour dans le championnat italien, quatre ans et demi après l’avoir quitté. Un retour au bercail qui suscite de l’excitation, mais aussi et surtout de l’interrogation.

« Si j’ai le feu en moi ? Vous verrez bien, seul le terrain parle. » C’est avec son phrasé habituel que Mario Balotelli s’est présenté à la dizaine de journalistes présents devant la maison de la santé de Gênes après avoir passé avec succès sa visite médicale. Quelques heures plus tard, le communiqué tombe et officialise la nouvelle : Mario Balotelli est un nouveau joueur du Genoa, avec un contrat jusqu’en juin 2025. « C’est une promesse, dès que je serai de retour en Serie A, je vais retourner le championnat » , annonçait l’enfant terrible du football transalpin. Quatre ans plus tard, le revoilà dans le championnat italien. « Il ne disait pas explicitement qu’il voulait retourner en Italie, mais ça se sentait qu’il voulait s’offrir un nouveau challenge dans son pays et prouver qu’il en était capable » , confirme Benjamin Stambouli, qui a bien connu le loustic ces dernières années à l’Adana Demirspor, où il a alterné le bon (comme ce but face à Göztepe) et le moins bon, comme très souvent.

Propos de Benjamin Stambouli et Antonio Cassano recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com