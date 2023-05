Baisses d’impôts : qui sont les Français de la classe moyenne ?

Les annonces d'Emmanuel Macron étaient très attendues. Lundi, le chef de l'État a annoncé qu'il avait pour objectif de baisser de 2 milliards d'euros les impôts durant son quinquennat. Il a chargé le gouvernement de lui « faire des propositions » à ce sujet. Avec cette mesure, le président cherche avant tout à décharger la classe moyenne de la pression fiscale qui pèse sur ses épaules.

Sur le plateau de TF1, il a déclaré vouloir « poursuivre une trajectoire de baisse de la fiscalité sur nos classes moyennes ». Emmanuel Macron a estimé qu'« aujourd'hui nous aidons beaucoup les gens qui sont dans le désarroi, qui ont décroché », tandis que « la fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite ».

« La classe moyenne, c'est la France barbecue dans le jardin »

Mais qui sont les Français concernés par ces mesures d'allègement fiscal ? Gabriel Attal avait dit que cette tranche de la population comportait les « plus de 15 millions de ménages situés entre le quatrième et le huitième décile » de revenus. Il s'agit, selon les données de l'Insee de 2019, des ménages qui disposent de 20 850 à 29 560 euros par an de revenus (revenus d'activité, allocations-chômage, retraites, pensions…) après paiement des impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation…).

Un patrimoine et des dettes

Concernant leur patrimoine, les classes moyennes

