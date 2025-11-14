information fournie par Boursorama avec AFP • 14/11/2025 à 09:14

Baisse modérée des créations d'entreprises en France en octobre, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les créations d'entreprises ont légèrement ralenti en France en octobre, en recul pour le deuxième mois d'affilée après le sommet historique atteint en août, a annoncé vendredi l'Insee.

Le nombre de créations d'entreprises a reculé de 1% en octobre par rapport à septembre, après correction des variations saisonnières, détaille l'Institut national de la statistique.

La baisse est moins forte que celle de 3,2% enregistrée en septembre, selon le chiffre révisé à la hausse publié vendredi également.

En octobre, "les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent de baisser (-2,3% après -4,5%) et les créations d'entreprises individuelles classiques se replient (-2,1% après +1,1%), tandis que les créations de sociétés rebondissent (+2,7% après -1,5%)", précise l'Insee.

Sur les 12 derniers mois, le nombre d'entreprises créées est en hausse de 3,5% par rapport à la même période un an auparavant.

La Banque de France avait indiqué le 7 novembre que le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur 12 mois en France avait légèrement augmenté à fin septembre par rapport à fin août.