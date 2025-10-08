Aymeric Laporte fait son retour en sélection
Laporte n’était pas fermé.
Absent de la sélection espagnole depuis près d’un an, Aymeric Laporte a finalement été appelé ce mercredi par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le défenseur de Bilbao remplace celui du Real Madrid Dean Huijsen, victime d’une blessure au soléaire de la jambe gauche.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
