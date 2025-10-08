 Aller au contenu principal
Aymeric Laporte fait son retour en sélection
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 15:13

Laporte n’était pas fermé.

Absent de la sélection espagnole depuis près d’un an, Aymeric Laporte a finalement été appelé ce mercredi par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le défenseur de Bilbao remplace celui du Real Madrid Dean Huijsen, victime d’une blessure au soléaire de la jambe gauche.…

KM pour SOFOOT.com

