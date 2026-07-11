Aymeric Laporte compte faire son boulot face à la France

Aymeric va-t-il prendre Laporte contre les Bleus ? Qualifiés en demi-finale après leur courte victoire contre la Belgique, les Espagnols retrouveront la France le 14 juillet à Dallas. Un match particulier pour un joueur franco-espagnol né à Agen, un certain Aymeric Laporte.

« De grosses individualités »

Devenu international avec la Roja en 2021, le défenseur central de l’Athletic Bilbao a déclaré au micro de beIN Sports que la « France est l’une des équipes favorites. Ils ont de grosses individualités. Il faut qu’on fasse notre boulot et qu’on produise notre meilleur jeu. » …

MBC pour SOFOOT.com