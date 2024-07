Axe Inde-Russie : Modi en visite officielle à Moscou pour la première fois depuis l'offensive en Ukraine

L'Inde, partenaire de la Russie, s'est gardée de condamner explicitement l'assaut de l'armée russe en Ukraine, tout en continuant à développer ses relations dans le domaine de la sécurité avec les États-Unis, rival honni de Moscou.

Narendra Modi, en Italie, le 14 juillet 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays entretient des relations étroites avec Moscou, effectuera une visite officielle en Russie les 8 et 9 juillet, a annoncé jeudi 4 juillet le Kremlin.

Le dirigeant du géant asiatique, qui ne s'aligne pas complètement sur les positions occidentales concernant la crise ukrainienne et les sanctions visant Moscou, viendra parler avec Vladimir Poutine "du développement des relations russo-indiennes traditionnellement amicales, ainsi que de l'agenda international", selon le Kremlin.

Ce déplacement serait le premier en Russie du Premier ministre indien depuis le lancement en février 2022 de l'offensive armée à grande échelle en Ukraine. La dernière visite de M. Modi en Russie remonte à 2019, quand il s'était rendu à Vladivostok. L'année précédente, il était allé à Sotchi, sur les bords de la mer noire, dans le sud du pays.

Equilibriste

Membre de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), alliance régionale réunissant notamment la Chine, la Russie et l'Iran, l'Inde est courtisée à la fois par la Russie et par les Occidentaux. Narendra Modi n'était toutefois pas présent au sommet de l'OCS à Astana mercredi et jeudi.

La relation entre New Delhi et Moscou s'enracine dans la Guerre froide, et la Russie est traditionnellement le plus grand fournisseur d'armements de l'Inde, même si New Delhi diversifie ses approvisionnements, en achetant par exemple des avions de combat Rafale français.

Le gouvernement de Narendra Modi a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir acheté des centaines de millions de barils de pétrole russe depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022 en dépit des lourdes sanctions occidentales contre l'économie russe. Fin mars, l'Ukraine et l'Inde ont pour leur part convenu de "renforcer leurs relations", malgré le conflit avec la Russie.