Avions de combat M-346 Block 20 : l'Indonésie se tourne vers le "best-seller" de l'italien Leonardo

Les premières livraisons devraient débuter en 2030, a indiqué l'avionneur transalpin.

Un chasseur Aermacchi M-346 FA, en Egypte, en 2024 (illustration) ( AFP / KHALED DESOUKI )

L'Indonésie a commandé douze avions de combat légers à Leonardo, dans le cadre du renforcement de son système de défense aérienne, ont annoncé mardi l'avionneur italien et son partenaire local PT ESystem Solutions Indonesia. La commande de ces avions M‑346 F "Block 20", produit-phare de Leonardo, fait suite à la signature d'un contrat de 8,1 milliards de dollars en 2022 entre l'Indonésie et le Français Dassault, pour l'achat de 42 avions de chasse Rafale.

Le M‑346 "offrira à la fois des capacités de combat multirôles et une plateforme d'entraînement avancé pour les pilotes indonésiens", indique Leonardo. Aucun montant n'a été communiqué, mais la commande de douze avions identiques par l'Autriche fin 2025 avait été valorisée dans la presse à 1,5 milliard d'euros.

Plus de 170 appareils M-346 ont déjà été commandés et l'Indonésie en deviendra le 23e utilisateur, a précisé Leonardo.

L'Indonésie a également signé une lettre d'intention portant sur la commande d'hélicoptères AW149 pour la marine indonésienne, destinés à des missions de recherche et sauvetage ainsi que de protection civile.