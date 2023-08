Avion : "On demande depuis longtemps une taxe ambitieuse" sur les billets, réclame Marie Toussaint (EELV)

Marie Toussaint à Paris le 10 juillet. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Les pistes qui sont mises sur la table par le gouvernement contournent l'objectif de fiscaliser les plus riches, on se refuse à aller taxer là où est l'argent, le patrimoine, pour financer des dépenses pour le bien commun de toutes et de tous", a déploré l'eurodéputée EELV Marie Toussaint, au micro de France Info, ce mercredi 23 août.

Faut-il taxer davantage les billets d'avion ? En début de semaine, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a confirmé des "discussions". Cette mesure pourrait figurer dans le budget 2024, présenté fin septembre, et qui sera "consacré à la réduction de la dette et du déficit, à une politique d'emploi et de croissance et à la transition écologique", selon le ministre.

Ce mercredi 23 août, l'eurodéputée EELV Marie Toussaint s'est montrée plutôt favorable à la mesure, au micro de France Info. "Je ne peux pas dire que taxer plus les billets d'avion soit une mauvaise chose. On demande depuis longtemps une taxe ambitieuse pour réduire notamment les écarts de prix entre le train, qui est non polluant, et l'avion, qui est extrêmement polluant, qui ne bénéficie qu'à quelques uns. Il faut absolument aller dans cette direction", a-t-elle expliqué.

"Il faudrait un ISF vert"

En revanche, ne taxer que la première classe et la classe affaire est "largement insuffisant", a poursuivi la députée européenne. "Aujourd'hui, on a d'un côté Bruno Le Maire qui nous dit qu'il faut réduire drastiquement les dépenses de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour pouvoir rattraper nos objectifs sur le déficit et la dette. De l'autre côté, on a Elisabeth Borne qui nous dit qu'il faut trouver de l'argent pour lutter contre le dérèglement climatique et que, au-delà de la fiscalité, il faut qu'on investisse. Mais les sommes sont dérisoires par rapport à ce dont on a besoin : Elisabeth Borne nous parle d'environ 6 milliards pour cette année, alors que le rapport Pisani-Ferry, commandé par le gouvernement, nous parle d'environ 30 milliards par an nécessaires sur la décennie qui vient. Il y a encore énormément de travail à faire", a déploré Marie Toussaint.

"Les pistes qui sont mises sur la table par le gouvernement contournent l'objectif de fiscaliser les plus riches. On se refuse à aller taxer là où est l'argent, le patrimoine, pour financer des dépenses pour le bien commun de toutes et de tous. Il faudrait un ISF vert. Aujourd'hui, l'avion est moins cher parce que le kérozène n'est pas taxé alors qu'il est extrêmement polluant", a-t-elle conclu.

Payer plus pour "financer des investissements dans la transition écologique"

Lundi, Clément Beaune s'est dit "favorable" à l'idée de renforcer l'actuelle "éco contribution" sur les vols, et ce "pas pour le principe de faire payer plus mais pour financer des investissements dans la transition écologique", a indiqué le ministre. "L'idée c'est évidemment que ces taxations soient différenciées en fonction du pouvoir d'achat des passagers et en fonction de la distance et donc de l'impact écologique", a ajouté le ministre, évoquant "un grand vol international en première classe" d'un côté et "un petit vol qu'on fait une fois par an pour les vacances pour aller voir la famille pas trop loin" de l'autre.

"Il faut que le billet d'avion soit parfois un peu plus cher pour refléter son coût environnemental", a expliqué Clément Beaune. "Pas pour dégrader le pouvoir d'achat, mais pour financier l'investissement notamment dans le ferroviaire et permettre des billets de train moins chers."