Aviation : le contrôle aérien français fait peau neuve, des milliers de vols annulés début 2024

Carrefour continental du trafic aérien, le ciel français va vivre une révolution technologique avec le déploiement du système de contrôle 4-Flight. Sa mise en service va nécessiter une réduction du nombre de vols entre janvier et février.

Après plus d'une décennie de développement, "4-Flight" prend le contrôle du ciel français. Décrit par l'administration comme la "brique centrale de la modernisation du système français" de gestion du trafic aérien, le programme de contrôle conçu par la direction des services de navigation aérienne (DSNA), en collaboration avec Thales, va prendre la succession d'un mode de fonctionnement datant des années 70, dont les mises à jour ne suivaient plus le rythme de l'essor du trafic aérien.

La mise en service du logiciel s'opère de manière progressive dans les différents centres en route de la navigation aérienne (CRNA) répartis sur le territoire de France métropolitaine. 4-Flight a ainsi été déployé dès 2022 dans les CRNA Est, basé à Reims, et Sud-Est, basé Aix-en-Provence. Le CRNA Nord, dont dépendent les aéroports de la région parisienne (Roissy, Orly, Le Bourget) basculera lui sur 4-Flight au cours de l'hiver 2023.

De par la position géographique du pays, les contrôleurs aériens français doivent gérer à la fois les avions décollant et atterrissant en France, mais aussi les aéronefs en transit dans le ciel français. La nouvelle solution informatique doit permettre une gestion du trafic "plus performante", promet ainsi la DSNA. Selon la même source, le coût global des programmes 4-FLIGHT/Coflight, conçus pour durer au moins 30 ans, s’élève à un peu plus d’un milliard d’euros .

Plus de 16.000 vols devraient être annulés, les long-courriers préservés?

Pour opérer cette mue, le trafic aérien français va devoir réduire la voilure en début d'année 2024. Selon BFMTV , qui cite l'Echo Touristique , 16.500 vols seront supprimés entre le 9 janvier et le 14 février depuis les aéroports de Paris (Roissy, Orly, Le Bourget) et Beauvais.

"Il y a peu de chance que des vols long-courriers soient touchés. De nombreuses compagnies vont reprogrammer ailleurs", confirme à l'Echo Touristique, Philippe Brieu, le secrétaire général France du Bar (Board of Airlines Representatives). "Air France est contrainte d’annuler certains vols courts et moyen-courriers sur cette période. Les clients concernés sont notifiés directement avec une proposition de report automatique sur un autre vol disponible. Les équipes commerciales de la compagnie restent à leur disposition pour les assister dans leurs démarches", explique ainsi Air France au media spécialisé des professionnels du tourisme.

Avec des niveaux d'activité à leur plus haut niveau en Europe depuis le Covid-19, les aéroports et compagnies aériennes ont connu un bel été malgré l'inflation, même si certains pays restent à la traîne et que la ponctualité s'est dégradée par rapport à l'avant-crise sanitaire. Entre juin et août, l'espace aérien européen a vu transiter 93% du nombre de vols du même trimestre de 2019, a annoncé début septembre Eurocontrol, l'organisme de surveillance du trafic aérien européen.

"En moyenne, il y a eu 32.495 vols par jour, le jour le plus actif ayant été le 7 juillet à 34.637", précise Eurocontrol dans un communiqué. Cela reste encore inférieur de 7% au record absolu atteint le 28 juin 2019, avant la crise sanitaire donc, avec 37.228 vols.

Les installations aéroportuaires du Vieux Continent ont accueilli en juillet 97% du nombre de passagers du même mois de 2019, témoignant d'avions embarquant davantage de passagers en moyenne qu'avant la crise. Ce quasi-retour à la situation pré-Covid, d'autant plus significatif en période de pointe estivale, s'accompagne de fortes disparités selon les pays, a toutefois souligné la branche européenne du Conseil international des aéroports (ACI Europe). Sur un an en juillet, le trafic passagers des aéroports européens a crû de 12,8%.