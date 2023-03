Aviation civile et militaire : le futur se prépare maintenant

Fleuron de l'industrie aérospatiale française, les souffleries de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (Onera) sont un trésor mondial de la recherche : les installations capables de simuler la vitesse du son sur une maquette de 3,5 m d'envergure ou de mener des tests à 15 000 kilomètres par heure se comptent sur les doigts des mains. Une telle installation que celle de l'Onera est unique en Europe.

Les acteurs français de l'aérien semblent en avoir conscience. Le délégué général pour l'armement (DGA) Emmanuel Chiva et le directeur général de l'aviation civile (DGAC) Damien Cazé se sont réunis ce 17 mars sur le site de Modane (Savoie), autour du directeur général de l'Onera Bruno Sainjon. Tous ont rappelé l'importance de cette implantation qui soumet sans discontinuer depuis 1952 des tests sur des profils d'ailes, des réacteurs, des avions, des fusées et des missiles dans le but d'améliorer leurs performances aérodynamiques.

L'aviation civile demandeuse de recherche

Pour Damien Cazé, la « French Nasa » qu'est l'Onera permet aux industriels de disposer d'une base scientifique pour développer l'aviation du futur, plus durable. Les souffleries permettent par exemple de réduire la consommation en carburant des appareils ou de développer de nouvelles conceptions d'avion plus adaptées à l'hydrogène que veulent généraliser certains avionneurs à l'horizon 2050. Damien Cazé a également

