Avez-vous un « bon salaire » ? Voici la rémunération correcte, pour savoir si vous gagnez plus que les personnes de votre âge

Shutterstock

Vous vous demandez peut-être si vous gagnez plus d’argent que vos collègues ou moins que la moyenne ? La question taraude, mais les repères manquent souvent pour comparer son salaire. Grâce aux données publiées par l’Observatoire des inégalités, il est désormais possible de savoir précisément où vous vous situez sur l’échelle des revenus, en fonction de votre âge. On vous dit tout.

Chaque mois, le montant inscrit sur votre fiche de paie peut sembler satisfaisant ou frustrant. Mais sans point de comparaison clair, il est difficile de savoir si votre salaire est dans la moyenne ou à côté de la plaque. Le dernier rapport de l’Observatoire des inégalités, publié le 3 juin dernier et relayé par Capital, permet d’y voir plus clair grâce à des données détaillées sur les revenus par tranche d’âge.

Le constat principal est que les revenus augmentent avec l’âge, jusqu’à la retraite. « Cet effet de l’âge est logique : plus on avance jusqu’à la retraite, plus on a de chances de disposer d’un emploi stable et de progresser dans la grille des salaires », explique l’Observatoire des inégalités. La tranche d’âge la plus favorisée est donc celle des 54-65 ans. En 2022, leur niveau de vie médian atteignait 2 266 euros par mois pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Ce chiffre signifie que la moitié des personnes de cette tranche gagne plus que ce montant, l’autre moitié moins.

Un gros écart de salaire entre les 54-65 ans et les jeunes

Ce niveau relativement élevé s’explique par plusieurs facteurs dont l’ancienneté professionnelle, la stabilité de l’emploi et souvent, moins de charges familiales. « La composition de la famille est également un facteur important puisque après 50 ans, il est plus rare d’avoir des enfants à charge, ce qui améliore le niveau de vie par personne », souligne l’étude.

En comparaison, les jeunes adultes sont bien moins bien lotis. Les 18-25 ans affichent un revenu médian de 1 969 euros par mois. Ce sont les plus bas revenus de la population adulte. L’explication ? Des débuts de carrière souvent précaires, des contrats courts et un taux de chômage plus élevé.

Après 64 ans, les revenus chutent

Passé l’âge de 64 ans, les revenus baissent. Pour les 65-74 ans, le revenu médian est de 2 047 euros. Il tombe à 1 936 euros pour les 75 ans et plus. Une baisse qui s’explique notamment par le passage à la retraite. Les pensions sont en général inférieures aux derniers salaires, et les retraités les plus âgés touchent souvent des montants encore plus modestes. « Les personnes très âgées aujourd’hui ont des pensions de retraite plus faibles que les jeunes retraités, en partie parce qu’elles ont dans l’ensemble un niveau de qualification plus faible et, pour les femmes, des carrières moins complètes que les générations suivantes », précise l’Observatoire.

Entre les deux extrêmes, les revenus progressent par palier : 2 087 euros pour les 30-39 ans, 2 113 euros pour les 40-49 ans. Ces chiffres permettent à chacun de se situer concrètement. Alors, êtes-vous payé à la juste valeur de votre âge et de votre expérience ?