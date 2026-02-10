Avec Ariane 6, Amazon accélère sa constellation et promet 1.600 emplois en France

Décollage de la fusée européenne Ariane 6 pour le projet européen Galileo depuis le Centre spatial de Kourou, en Guyane française, le 17 décembre 2025 ( AFP / Ronan LIETAR )

Les lancements avec la fusée européenne Ariane 6, dont le premier est prévu jeudi, permettent d'accélérer le déploiement de la constellation Amazon Leo du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos et conçu pour concurrencer Starlink d'Elon Musk.

Une collaboration qui devrait générer 2,8 milliards d'euros pour le PIB européen, dont la France serait le premier bénéficiaire, et créer 1.600 emplois dans l'Hexagone, a déclaré à l'AFP Martijn Van Delden, responsable du développement commercial Europe d'Amazon Leo.

QUESTION - Quel est l'intérêt pour Amazon de lancer des satellites avec Ariane 6?

REPONSE - Nous avons sélectionné nos prestataires capables de lancer des charges lourdes. Ariane 64 est la version la plus puissante de la fusée Ariane 6 à quatre propulseurs d’appoint qui offre une plus grande capacité d’emport. Cela nous permet de déployer davantage de satellites.

Ce lancement emportera 32 satellites, notre charge utile la plus importante à ce jour. Plus de satellites par mission signifie une plus grande efficacité et un coût unitaire par satellite plus faible. Nous accélérons notre trajectoire pour mettre en orbite suffisamment de satellites afin de fournir un internet rapide et fiable. Nous sommes très fiers qu'il s’agisse du premier lancement soutenu par un partenaire européen.

Le logo d'Amazon Leo au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, le 6 janvier 2026 dans le Nevada ( AFP / Patrick T. Fallon )

Q - Vous êtes le plus grand client commercial dans le carnet de commandes d’Arianespace, quel est le poids de cette contribution pour le déploiement de la constellation de 3.200 satellites?

R - En 2022, nous avons effectué le plus gros achat de services de lancement de l'histoire en sécurisant 18 lancements, ce qui constitue le plus important contrat commercial qu'Arianespace ait pu signer à ce jour.

Nous commençons avec 32 satellites et nous cherchons ensuite à augmenter la charge utile à chaque nouvelle mission. Nous avons pris un véritable élan en 2025 avec sept lancements. Nous avons plus de 175 satellites en orbite.

C'est le huitième que nous réalisons, premier avec nos partenaires européens, c’est extrêmement enthousiasmant.

Q - Quels avantages ce partenariat apportera-t-il aux clients européens?

R - Une analyse de notre contribution au secteur spatial européen montre que cela se traduirait par une hausse de 2,8 milliards d’euros du PIB de l'Union européenne entre 2022 et 2029. Sur ce total, 1,38 milliard bénéficierait à la France, qui en capterait la plus grande part, soutenant près de 1.600. Le deuxième impact le plus important concernerait l'Allemagne, avec une contribution estimée à 808 millions d’euros au PIB.

Il s’agit de l’impact direct des lancements.

Amazon Leo apportera un accès internet rapide et fiable aux communautés mal desservies à travers l’Europe. Il existe toujours des zones blanches, où il est difficile de déployer la connectivité, soit à cause du terrain — pensez aux montagnes ou aux zones très isolées —, soit à cause des contraintes économiques qui empêchent le déploiement de la fibre traditionnelle.

Ma femme est italienne. Sa famille vit à la campagne, dans les Abruzzes. J'ai hâte d'installer la première antenne pour que nous puissions passer des appels vidéo de qualité.

Des antennes Amazon Leo Nano et Leo Pro pour l'internet par satellite en orbite terrestre basse (LEO) présentées au salon annuel de l'électronique grand public (CES) à Las Vegas, le 7 janvier 2026 dans le Nevada ( AFP / Patrick T. Fallon )

Q - Amazon entre sur un marché où Starlink est déjà largement déployé. Pourquoi est-ce encore pertinent?

R - Ce qui nous distingue, c'est que nous avons conçu le système pour la performance et pour instaurer la confiance des clients.

Nos terminaux clients sont plus compacts et plus puissants que les antennes à réseau phasé traditionnelles.

La vitesse maximale de notre antenne professionnelle peut atteindre jusqu’à un gigabit en téléchargement.

En tant que système entièrement en bande Ka (bande de fréquences satellites à haut débit, ndlr), nous bénéficierons de meilleures performances en liaison descendante et ascendante, ce qui se traduit par une meilleure qualité de service pour les utilisateurs. Nous comptons des centaines de millions de clients à travers le monde. Des millions d'entreprises font confiance à AWS (Amazon Web Services) pour faire tourner des infrastructures critiques.

Nous proposerons une livraison simple, une installation et une mise en service faciles, un support client 24H/24 et 7J/7.