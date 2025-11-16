Avant un vote à l'Onu, Netanyahu réaffirme son opposition à tout Etat palestinien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche son opposition à la création d'un Etat palestinien alors que le Conseil de sécurité des Nations unis doit se prononcer sans tarder sur un projet américain de résolution qui mentionne cette perspective.

Les quinze membres du Conseil de sécurité ont entamé le 7 novembre des négociations sur un texte de résolution validant le plan de Donald Trump pour Gaza et Washington a déclaré vendredi qu'il était soutenu par de nombreux pays musulmans.

Le plan Trump, qui a permis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu le 10 octobre dans la bande de Gaza après deux ans de guerre, mentionne qu'en cas de réforme réussie de l'Autorité palestinienne et de progrès dans la reconstruction de l'enclave, "les conditions pourraient enfin être réunies pour une voie crédible vers l'autodétermination palestinienne et la création d'un État", reconnue comme "l'aspiration du peuple palestinien".

Le plan prévoit également la mise en place d'une "force de stabilisation" internationale et d'un "comité de paix" pour gérer provisoirement le territoire palestinien jusqu'en décembre 2027.

Depuis qu'il l'a accepté en septembre dernier lors d'une visite à la Maison blanche, Benjamin Netanyahu ne s'était plus prononcé publiquement sur la question de la souveraineté palestinienne, malgré la pression de ses alliés d'extrême droite, toujours capables de faire tomber son gouvernement.

A l'approche du vote à l'Onu, les ministres ultranationalistes Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont exigé samedi que le Premier ministre se positionne clairement à ce sujet, Ben-Gvir menaçant de quitter la coalition au pouvoir faute de réponse.

Dans un communiqué dimanche, le Premier ministre israélien a déclaré que son "opposition à un Etat palestinien sur quelque territoire que ce soit n'a pas changé".

"Gaza sera démilitarisée et le Hamas sera désarmé, en douceur ou par la manière forte", a-t-il dit, ajoutant ne pas avoir besoin de recevoir "des tweets ou des leçons" à ce sujet.

