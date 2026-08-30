Avant la catastrophe, le Népal avait demandé à la Chine un système d'alarme précoce

par Saurabh Sharma, Devjyot Ghoshal et Sarita Chaganti Singh

Trois mois avant qu'un énorme torrent d'eau, de boue et de roches tue plusieurs centaines de personnes dans une vallée de l'Himalaya à la frontière du Népal et de la Chine, des experts et des officiels des deux pays s'étaient réunis à Katmandou pour discuter des risques entourant de tels phénomènes.

A la réunion du 27 mai dans la capitale népalaise, dix responsables du Népal et environ une dizaine de Chine, dont certains de la région du Tibet où la catastrophe a eu lieu cette semaine, ont discuté d'un renforcement de la coopération pour surveiller et répondre aux crues et aux dangers liés au climat et aux glaciers, selon un agenda préparé par la partie népalaise et que Reuters a pu consulter.

Les participants ont appelé à des mesures conjointes pour minimiser les risques, parmi lesquelles un inventaire des lacs glaciaires et une cartographie des risques.

Mais deux officiels népalais ont dit à Reuters ne pas avoir reçu des Chinois autant d'informations qu'ils le souhaitaient sur les risques liés aux glaciers et sur les niveaux des eaux après la réunion, et craindre qu'un partage insuffisant de données n'entrave la capacité à anticiper des désastres majeurs et à s'y préparer.

"Ce que nous attendions d'eux, en fait, et que nous attendons toujours, c'est de savoir, en cas de mouvements précoces des glaciers et de mouvements précoces autour de cette région, nous voudrions le savoir un peu en avance", a déclaré Sauhardra Joshi, hydrologue au sein de la division de prévision des innoncations du Népal, qui était présent à la réunion de mai.

Aucun reponsable ou expert n'a blâmé l'autre partie pour le désastre naturel et les officiels népalais ont souligné que la priorité était de renforcer la coopération avec la Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes commentaires sur la réunion de mai ou sur la demande du Népal en faveur d'un partage plus important d'informations.

Sur X, l'ambassade de Chine au Népal a déclaré dans un communiqué que Pékin et Katmandou étaient restés en contact étroit sur le sujet et avaient fait des progrès "substantiels" en mai.

En réponse aux critiques sur les réseaux sociaux népalais, selon lesquelles la Chine a manqué d'envoyer les signaux d'alarme adéquats, l'ambassade de Chine a ajouté que les experts chinois et internationaux étaient confrontés à des défis significatifs pour surveiller les risques dans cette région difficile d'accès.

Les équipes chinoises ont partagé les informations importantes avec le Népal "selon le calendrier opportun", a-t-elle ajouté.

(Saurabh Sharma, Devjyot Ghoshal et Sarita Chaganti Singh, avec Jatindra Dash à Bhubaneswar et Liz Lee à Pékin, version française Gilles Guillaume)