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Auxerre laisse sa place de barragiste à Nice
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 22:57

Auxerre laisse sa place de barragiste à Nice

Auxerre laisse sa place de barragiste à Nice

AJ Auxerre 2-1 OGC Nice

Buts : Mara (27 e ) et Sinayoko (70 e ) pour l’AJA // Diop (9 e ) pour le Gym

Match sous haute tension à l’Abbé-Deschamps. Au coup d’envoi, l’AJA comptait un débours de trois points sur le Gym mais une différence de buts moins pire (-13/-22). Une victoire icaunaise et tout pouvait être remis à plat dans cette partie de chaise musicale. Une défaite, et la place de barragiste était attribuée avant même la dernière journée qui verra Nice recevoir le FC Metz ainsi qu’Auxerre se déplacer à Lille. Voilà pour le cadre. Dans les faits, ce sont les Auxerrois qui font ce dimanche la meilleure opération dans cette lutte pour le maintien, au bout d’une partie pleine de courage et d’abnégation.…

MR pour SOFOOT.com

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