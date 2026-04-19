Autriche-De la mort-aux-rats trouvée dans des petits pots pour bébés HiPP

De la mort-aux-rats a été découverte dans un petit pot pour bébés de la marque HiPP, a annoncé samedi soir la police autrichienne, peu de temps après que la société familiale suisse a lancé le rappel du produit dans plus de 1.000 supermarchés SPAR en Autriche, évoquant des raisons de sécurité.

La police du Land autrichien de Burgenland, en Autriche, a déclaré dans un communiqué qu'un échantillon prélevé sur un pot de 190 grammes de purée "Carottes et pommes de terre", signalé par un client, s'était révélé positif à la présence de poison.

HiPP avait déclaré auparavant qu'il n'excluait pas qu'une substance dangereuse ait été introduite dans ses pots "carottes et pommes de terre", ajoutant que la consommation du contenu de ces pots étaient susceptibles de mettre la vie en danger.

"D'après nos informations actuelles, cette situation critique implique une ingérence criminelle externe qui affecte le réseau de distribution de SPAR Autriche", a dit l'entreprise.

Elle n'était pas immédiatement disponibles dimanche pour réagir à l'information fournie par la police autrichienne.

Dans son communiqué, cette dernière a précisé que les pots concernés pouvant se distinguer de plusieurs manières : un autocollant avec un cercle rouge au fond du pot, un couvercle qui semble déjà été ouvert, endommagé ou dont le sceau de sécurité manquait, ou encore la présence une odeur inhabituelle.

La police autrichienne a ajouté que des premiers tests en laboratoire effectués sur des pots similaires saisis par la police en République tchèque et en Slovaquie avaient également révélé la présence d'une substance toxique.

(Olivia Le Poidevin, version française Benoit Van Overstraeten)