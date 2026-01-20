"Autour de 20 milliards d'euros" d'exportations d'armements français en 2025 (ministre)

La ministre de la Défense Catherine Vautrin, le 19 janvier 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Les exportations françaises d'armements devraient s'établir en 2025 "autour de 20 milliards d'euros", s'approchant des 21,6 milliards enregistrés l'année précédente, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin.

"Pour 2025, nous devrions, comme en 2024, enregistrer autour de 20 milliards d'euros de prises de commandes à l'export, dont un tiers sur le continent européen", a déclaré Mme Vautrin en présentant ses voeux.

Si ce montant est confirmé, il s'agira de la troisième meilleure performance annuelle pour l'industrie française de défense après 2022 et 2024, alors que les dépenses militaires mondiales ne cessent de croître, particulièrement en Europe.

La ministre n'a pas précisé quelles commandes avaient contribué à ce résultat. En 2025, L'Inde a notamment signé un contrat pour acquérir 26 avions de combat Rafale pour sa marine, la Grèce acquis une quatrième frégate de défense et d'intervention (FDI), la Roumanie des missiles anti-aériens Mistral, la Croatie des canons Caesar.

"Sans export, il n'y a pas d'autonomie stratégique crédible. C'est pourquoi le sujet à l'export n'est pas un sujet périphérique, c'est un élément pivot de notre système de défense", a plaidé Mme Vautrin.

La France a elle pour sa part passé commande pour 38 milliards d'euros, "dont 80% concernent notre base industrielle technologique de défense", selon la ministre, citant notamment le porte-avions de nouvelle génération (PANG), les futurs sous-marins lanceurs d'engins (SNLE3G) ou une évolution du missile nucléaire M51.