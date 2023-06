Autoroutes : Sanef promet une "ristourne" au péage cet été, dans le sillage de Vinci et APRR-AREA

Le groupe va offrir 50% de réduction à ses clients abonnés au télépéage.

La société d'autoroute Sanef a rejoint lundi 12 juin Vinci Autoroutes et APRR-AREA et a annoncé a annoncé une réduction pour ses abonnés cet été, après un appel du ministre délégué aux Transports Clément Beaune à concéder "une ristourne" estivale aux automobilistes.

Sanef (groupe Abertis) va offrir 50% de réduction à ses clients abonnés au télépéage "Liber-t vacances" Bip&Go - formule qui permet notamment d'utiliser ses chèques-vacances pour le péage - pour leurs trajets sur son réseau, dans le nord et l'est de la France, à une date choisie entre le 1er juillet et le 31 août, selon un communiqué.

Les autoroutes APRR-AREA (Eiffage) ont déjà annoncé un abondement de 25% sur le montant des chèques-vacances crédités sur les badges de télépéage de leurs abonnés.

L'appel du gouvernement

Vinci Autoroutes, qui gère un vaste réseau dans l'ouest et le sud du pays, a de son côté indiqué qu'il allait abonder de 20% les sommes versées en chèques-vacances pour alimenter les comptes de télépéage de ses abonnés entre le 15 juin et le 31 juillet, de 20 à 250 euros.

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune avait appelé le 7 juin les sociétés autoroutières à concéder "une ristourne" aux automobilistes pendant les vacances d'été, au moins équivalente aux 10% accordés l'an dernier à ceux qui payaient en chèques-vacances.