Automobilistes, cyclistes, piétons... Tous les usagers font part d'un sentiment d'insécurité sur la route en Europe

Le manque d'espace et la densité du trafic sont notamment pointés pour expliquer le climat anxiogène sur la route.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Toutes les catégories d'usagers de la route en Europe font très majoritairement état d'un sentiment d'insécurité, notamment en raison du comportement des autres usagers, selon le baromètre sur le partage de la route commandé par la Fondation Vinci autoroutes et publié mercredi 8 novembre.

"Quel que soit le mode de déplacement, la cohabitation avec les autres usagers est source d'anxiété et de tensions" , insiste l'étude, menée tous les ans par Ipsos en s'appuyant sur les réponses de 12.400 Européens, dont 2.400 Français. La majorité des usagers témoignent "d'un climat particulièrement anxiogène sur la route". Ils sont 96% en France et 93% en Europe à se sentir en insécurité à cause du comportement des autres.

"Le manque d'espace, la densité du trafic ou tout simplement la recherche de plus de sécurité sont autant de motivations à empiéter sur les espaces réservés aux autres usagers de la route au prix de leur mise en danger", souligne l'étude.

Par exemple, 60% des cyclistes français (72% en Europe) disent régulièrement emprunter le trottoir, réservé aux piétons. Conséquence, 64% des piétons européens déclarent "avoir déjà été frôlés par un vélo, une trottinette ou un hoverboard".

Respect aléatoire du code de la route

Même constat pour les sas vélo devant les feux rouges : "57% des motards et 33% des automobilistes admettent s'y arrêter" en France, soutient le baromètre, alors qu'ils sont censés rendre les cyclistes plus visibles. Enfin, 13% des automobilistes en France reconnaissent utiliser les pistes cyclables pour stationner - 18% en Europe.

Le respect de code de la route reste aussi aléatoire puisque 67% des automobilistes français reconnaissent passer au feu orange ou rouge, tout comme 41% des cyclistes tandis que 70% des piétons admettent traverser au rouge contre seulement 56% dans les autres pays européens.

Malgré ce sentiment diffus d'insécurité, la pratique du vélo continue de progresser en France pour les déplacements du quotidien mais reste largement inférieure à la moyenne européenne. Les Français sont 13% (+2 points par rapport à 2020) à utiliser régulièrement le vélo contre 22% en moyenne dans les autres pays européens. Les Néerlandais sont les champions de la catégorie puisque 58% des personnes interrogées disent régulièrement recourir au vélo, "largement devant les Belges (28%), les Polonais (27%) et les Allemands (26%)", selon le baromètre.

Frein à la pratique du vélo, le sentiment d'insécurité est particulièrement fort en France où seulement 60% des cyclistes disent se sentir en sécurité sur la route contre 80% en moyenne en Europe et 93% aux Pays-Bas, là où la pratique du vélo est la plus répandue.