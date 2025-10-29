Automobile: Villars assigne la FIA en justice

Le logo de la FIA

La pilote franco-suisse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour contester les règles qui l'empêchent de se présenter à l'élection pour la présidence de l'instance dirigeante du sport automobile.

L'élection à la présidence de la FIA, basée à Paris, est prévue le 12 décembre prochain. L'actuel président Mohammed Ben Sulayem devrait être reconduit sans opposition pour un second mandat à la tête de l'instance.

Laura Villars, âgée de 28 ans, a annoncé sa candidature surprise en septembre, mais elle n'a pas été en mesure de constituer avant la date limite, fixée au 24 octobre, la liste requise de vice-présidents potentiels à partir d'une liste de 29 membres.

Chaque candidat doit nommer une personne issue de toutes les régions de la FIA mais la liste ne comporte qu'une seule Sud-Américaine, Fabiana Ecclestone, qui fait déjà partie de l'équipe de Mohammed Ben Sulayem.

Dans un communiqué daté du 27 octobre, Laura Villars a déclaré que le tribunal judiciaire de Paris l'avait autorisée à assigner la FIA devant un juge des référés. L'audience est programmée le 10 novembre.

Selon son avocat Robin Binsard, cité dans le communiqué, cette autorisation d'assigner "démontre que la justice considère avec attention les graves manquements démocratiques au sein de la FIA, ainsi que différentes violations des statuts et du règlement que nous dénonçons".

L'action a été applaudie par l'Américain Tim Mayer, un ancien commissaire de Formule 1 qui avait également l'intention de se présenter sans y parvenir.

Il avait dénoncé ce mois-ci la procédure d'élection de la FIA, estimant qu'elle n'offrait que "l'illusion de la démocratie".

Laura Villars a déclaré qu'elle n'agissait pas contre la FIA, mais pour la protéger : "La démocratie n’est pas une menace pour la FIA, c’est sa force", a-t-elle ajouté.

La FIA a décrit l'élection présidentielle comme "un processus structuré et démocratique, afin de garantir l'équité et l'intégrité à chaque étape".

Elle a précisé que les conditions de l'élection n'étaient pas nouvelles et qu'elles étaient définies dans les statuts et le règlement intérieur de la FIA, accessibles au public sur son site Internet.

"En raison de la nature de la procédure, la FIA n'est pas en mesure de commenter cette action en justice et ne sera pas en mesure de fournir d'autres commentaires à ce sujet", a réagi un porte-parole.

(Rédigé par Alan Baldwin à Londres, avec la contribution de Vincent Daheron, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)