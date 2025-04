Automobile: Nissan révise ses plans de production aux Etats-Unis et cesse d'y vendre 2 SUV produits au Mexique

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé vendredi réviser ses plans de production aux Etats-Unis afin d'y maintenir des volumes "exemptés de droits de douane", et va cesser de commercialiser dans le pays deux modèles de SUV produits au Mexique.

Nissan, massivement endetté et dont le bénéfice d'exploitation s'est effondré, avait annoncé en novembre supprimer 9.000 postes dans le monde et réduire de 20% ses capacités de production. Il avait précisé en février vouloir notamment réduire la production dans ses usines américaines de Canton (Mississippi) et Smyrna (Tennessee).

Mais l'entrée en vigueur jeudi de surtaxes douanières américaines de 25% sur toutes les voitures importées aux Etats-Unis, un marché crucial pour Nissan, change la donne.

Ainsi, finalement, la production du Nissan Rogue "sera maintenue dans l'usine de Smyrna, afin de maintenir aux États-Unis un plus grand volume localisé exempté des nouveaux droits de douane", a expliqué le constructeur dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Actuellement, plus de la moitié de nos ventes aux États-Unis proviennent de nos usines du Tennessee et du Mississippi", précise l'entreprise.

Nissan a réalisé en 2024 environ 30% de ses ventes mondiales aux Etats-Unis, soit 924.000 véhicules écoulés, mais sur ce total, seules 524.900 sortaient de ses usines américaines, les 43% restants étant importés, notamment du Japon et du Mexique.

Là aussi, les barrières douanières imposées par l'administration Trump bousculent ses circuits de production, avec le risque d'une perte de compétitivité si les surtaxes entraînent une hausse des prix de ses modèles importés pour le consommateur américain.

Dans ce contexte, "nous suspendons toute commande supplémentaire des (modèles de SUV) Infiniti QX50 et QX55 pour le marché américain, produits dans l'usine Compas au Mexique", a annoncé Nissan.

Pour autant, "la production d'autres modèles américains se poursuivra au Mexique et au Japon, en fonction des besoins du marché", souligne le groupe.

Dans l'immédiat, Nissan assure "disposer actuellement de stocks importants chez (ses) concessionnaires américains, qui ne sont pas affectés par les nouvelles taxes douanières".

Des stocks qui s'expliquent notamment par des ventes moroses aux Etats-Unis --elles n'ont guère progressé que de 2,8% en 2024, avec une chute de quelque 10% pour les modèles Infiniti--, faute de proposer sur ce marché les modèles hybrides (associant motorisations électrique et thermique) prisés par les consommateurs américains.

"Nous continuerons d'évaluer l'impact (des droits de douane), ainsi que les besoins du marché, afin d'ajuster la production si nécessaire", indique le constructeur.

La situation du groupe reste précaire: lors du trimestre octobre-décembre, il a subiune perte nette inattendue équivalant à 87 millions d'euros, et ses discussions pour fusionner avec son rival en meilleure santé Honda ont échoué mi-février.