Automobile : les modèles hybrides ont toujours plus de succès, un problème pour la lutte contre le climat

Les modèles hybrides sont les seuls à voir leurs ventes augmenter dans un marché de l'automobile morose, qui ne retrouve pas ses niveaux d'avant-crise du Covid.

( AFP / JUNI KRISWANTO )

Si les ventes de voitures entièrement élctriques ont des difficultés à décoller, ce n'est pas le cas des modèles hybrides dont le succès ne se dément pas et qui remplacent progressivement les voitures à essence sur le marché européen. Mais leurs avantages en termes de pollution comme d'économies sont limités.

• "Full hybride"

Les modèles hybrides sont des voitures dotées d'un classique moteur essence ou diesel, et d'un ou plusieurs moteurs électriques, avec une petite batterie. Leur principal avantage : bénéficier des avantages de l'électrification (économies, émissions) sans ses inconvénients, en évitant de les brancher sur une borne. Les hybrides se rechargent en roulant, en récupérant notamment l'énergie du freinage.

Les modèles qui se développent sur le marché sont "full hybrides", avec une batterie qui permet de rouler quelques kilomètres en 100% électrique, et donc en silence.

De nombreux modèles sur le marché sont aussi déjà micro-hybridés, avec un puissant alternateur-démarreur qui permet, en ville, d' économiser entre 6 et 15% de carburant (8g de CO 2/km en moyenne), selon l'Agence de l'environnement (Ademe). Le moteur électrique permet d'optimiser l'utilisation du moteur thermique, en évitant notamment d'y recourir à bas régime, où il est moins efficace et plus polluant.

Par ailleurs, les quelques dizaines de chevaux supplémentaires améliorent nettement les performances. Les Formule 1 sont notamment équipées de moteurs hybrides depuis la saison 2014. Elles ont été suivies plus récemment par de nombreuses supercars Ferrari, McLaren ou Bugatti.

• Le marché explose

Les modèles hybrides sont les seuls à voir leurs ventes augmenter dans un marché de l'automobile morose, qui ne retrouve pas ses niveaux d'avant-crise du Covid. Ils ont représenté 29,2% du marché des voitures neuves en Europe au premier semestre, avec une progression de 22,3% sur un an.

En France, ces modèles ont progressé de 25% sur un an et représentent désormais 38% du marché , devant les modèles essence et diesel. En Chine, les hybrides ont augmenté de 27,6% sur un an, et les véhicules hybrides et électriques représentent désormais plus de la moitié des ventes d'automobiles.

"Ils complètent l'offre d'électriques, pour les gens qui ne voudraient pas se lancer directement en 100% électrique", avait expliqué début juillet Christian Müller, chargé des chaînes de traction chez Stellantis pour la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique. Les hybrides devraient remplacer "une grande partie" des voitures à essence et diesel dans les ventes, malgré leur prix supérieur de 2.000 euros en moyenne, avait souligné l'ingénieur.

• Les constructeurs s'hybrident

De nombreux constructeurs ont revu leur stratégie d'électrification, et misent davantage sur les ventes de modèles hybrides.

Le groupe Stellantis, n°2 européen, va augmenter sa production. Nouvelle Citroën C3, Peugeot 3008, Alfa Romeo Junior : le groupe comptera 30 modèles hybrides à la vente en 2024 et compte en lancer six nouveaux d'ici 2026.

Le n°1 européen Volkswagen a plutôt misé sur l'électrique et les hybrides rechargeables (dotés d'une plus grosse batterie et qu'il faut brancher), mais compte proposer des modèles "full hybrides" dès 2025, a indiqué la marque.

Le n°1 mondial Toyota, de son côté, a été un pionnier de l'hybride avec sa Prius dès 1997. Le géant japonais continue à défendre cette motorisation, redoutant que les prix de l'électrique ne paralysent le marché.

• Pollution

Les modèles hybrides consomment entre 5 et 20% moins de carburant , avec des baisses d'émissions de CO2 semblables, selon les sources. Mais, par essence, leurs émissions restent bien supérieures à celles des véhicules électriques.

"C'est la version la plus moderne des voitures thermiques, mais ce n'est absolument pas à la hauteur de nos enjeux en termes de transition énergétique ", souligne Léo Larivière, du groupe de réflexion Transport & Environment (T&E). L'achat d'un modèle hybride retarde notamment l'achat d'un modèle électrique, selon lui.

Les modèles hybrides neufs seront d'ailleurs interdits à la vente à partir de 2035 dans l'Union européenne, tout comme les modèles thermiques. Le passage à l’électrique est pourtant "inéluctable", poussé par l'industrie chinoise, et "rester bloqués avec des véhicules qui fonctionnent au pétrole pose aussi un problème de dépendance extérieure" aux pays producteurs de l'or noir, souligne Léo Larivière.

Selon lui, les constructeurs poussent le plus possibles les véhicules hybrides en Europe avant l'entrée en vigueur d'une norme d'émissions plus contraignante en 2025. Les véhicules électriques moins chers pourraient changer la donne dès l'année prochaine, à l'image de la Renault 5 ou de la Citroën C3 dans leur version d'entrée de gamme.