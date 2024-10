Automobile : les entreprises bientôt sanctionnées si elles ne verdissent pas leur flotte ?

En France, les flottes d'entreprises représentent 50% du marché, et la part d'électrique y est plus faible que chez les particuliers.

( AFP / MARTIN BUREAU )

La ministre déléguée à l'Énergie, Olga Givernet, a expliqué jeudi 17 octobre que les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de décarbonation de leur flotte de véhicules pourraient être sanctionnées.

Les entreprises, qui achètent presque 50% des véhicules neufs , "ne sont pas au rendez-vous du verdissement de leur flotte, de l'achat de véhicules décarbonés", a déploré la ministre déléguée lors d'une visite au Mondial de l'Auto de Paris, alors que les ventes de voitures neuves sont à la peine en France.

Les entreprises "ont d'ores et déjà des obligations", a souligné Olga Givernet. En l'occurrence : pour les entreprises avec une flotte de plus de 100 véhicules, 20% des renouvellements doivent être faits avec des véhicules à faible émission , "mais pas de sanctions", a-t-elle déploré.

Les "véhicules d'occasion de demain"

"On avait des travaux menés avant la dissolution en tant que parlementaires, ces travaux ont repris, on est à regarder, au moment du débat sur le Budget, sur le fait de passer ces messages-là avec une incitation fortement financière." Il faut que les entreprises "mettent un coup d'accélérateur à ce niveau-là (...). Ce seront les véhicules d'occasion de demain , (...), et moi, je suis prête à aller très fort sur l'obligation qu'ont ces entreprises", a ajouté Mme Givernet.

Le marché des voitures électriques, soutenu depuis plusieurs années par un bonus écologique à l'achat, a explosé à partir de 2021 avant de ralentir depuis le printemps 2024, à 17% de parts de marché sur les neuf premiers mois de l'année.

En France, toutes catégories confondues, les chiffres d'immatriculations du mois de septembre ont été les pires des 20 dernières années, et les prises de commande les pires des 10 dernières années.

"En France, les flottes d'entreprises représentent 50% du marché . Pour l'instant, la part de l'électrique dans le marché des flottes est plus faible que sur les particuliers. Ça, ce n'est pas possible", avait dit à la presse lundi Luca de Meo, le directeur général de Renault.