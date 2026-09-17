Automobile: Le rallye d'Arabie saoudite supprimé du championnat du monde WRC en raison du conflit au Moyen-Orient

Un homme nettoie un camping-car de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans le paddock du circuit du Nürburgring
La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé jeudi l'annulation du rallye d'Arabie saoudite en tant que dernière manche du championnat du monde des rallyes WRC en raison des tensions au Moyen-Orient.
Le rallye d'Italie, prévu en Sardaigne du 1er au 4 octobre, conclura donc la saison alors que la manche saoudienne devait avoir lieu du 11 au 14 novembre.
"La FIA et le promoteur du WRC ont travaillé intensément ces derniers mois avec la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto (SAMF), l'équipe d'organisation locale et les parties prenantes du championnat afin d'explorer toutes les possibilités permettant au rallye WRC de se tenir comme prévu", explique la FIA dans un communiqué.
"Malgré ces efforts, l'incertitude persistante dans la région et son impact sur les dispositions logistiques imposent que l'épreuve WRC du Rallye d'Arabie Saoudite ne se tienne pas en 2026."
Le rallye d'Arabie saoudite, basé à Djeddah, aura tout de même lieu mais uniquement dans le cadre du championnat du Moyen-Orient, précise la FIA.
(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron)
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