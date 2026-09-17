Automobile: Le rallye d'Arabie saoudite supprimé du championnat du monde WRC en raison du conflit au Moyen-Orient

Un homme nettoie un camping-car de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans le paddock du circuit du Nürburgring

La Fédération ‌internationale de l'automobile (FIA) a annoncé jeudi l'annulation ​du rallye d'Arabie saoudite en tant que dernière manche du championnat du monde des ​rallyes WRC en raison des tensions au Moyen-Orient.

Le rallye d'Italie, ​prévu en Sardaigne ⁠du 1er au 4 octobre, conclura donc ‌la saison alors que la manche saoudienne devait avoir lieu du 11 ​au ‌14 novembre.

"La FIA et le promoteur ⁠du WRC ont travaillé intensément ces derniers mois avec la Fédération saoudienne de l'automobile et ⁠de la ‌moto (SAMF), l'équipe d'organisation locale et les ⁠parties prenantes du championnat afin d'explorer ‌toutes les possibilités permettant au ⁠rallye WRC de se tenir comme ⁠prévu", explique ‌la FIA dans un communiqué.

"Malgré ces efforts, l'incertitude ​persistante dans ‌la région et son impact sur les dispositions logistiques imposent que ​l'épreuve WRC du Rallye d'Arabie Saoudite ne se tienne pas en ⁠2026."

Le rallye d'Arabie saoudite, basé à Djeddah, aura tout de même lieu mais uniquement dans le cadre du championnat du Moyen-Orient, précise la FIA.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française ​Vincent Daheron)