Automobile : l'Alliance Renault-Nissan s'étiole encore un peu plus

Les constructeurs ont cessé les échanges d'information, nouvel acte de la réoganisation des relations entre les entreprises.

(illustration) ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Les salariés du constructeur automobile Renault ont été appelés à arrêter de partager à partir de lundi leurs fichiers et données avec les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi, franchissant ainsi une étape supplémentaire dans l'assouplissement de leur alliance.

"L'alliance Renault Nissan s'arrête au 6 novembre. Donc à partir de cette date, plus aucune communication avec Nissan", est-il indiqué dans un courriel interne émanant de l'encadrement d'un service.

Renault, Nissan et Mitsubishi "vont désormais agir de manière indépendante et en qualité de concurrents", "aucune information ne pourra plus être échangée, à l'exception de cas strictement encadrés", est-il précisé dans un autre mail, issu lui du service de formation d'un des sites de Renault.

Cette décision s'inscrit dans la réorganisation de l'Alliance Renault-Nissan - à laquelle Mitsubishi appartient depuis 2016 - annoncée au début de l'année et censée être moins fusionnelle et plus égalitaire.

Concrètement, les entreprises ont conclu un nouvel accord de 15 ans selon lequel elles auront une "participation croisée de 15%", alors qu'auparavant Renault détenait 43,4% de Nissan. Elles ont aussi annoncé la fin de leur centrale d'achat commune, un changement drastique par rapport à son ancienne version, où elle occupait une place fondamentale.

Quel avenir pour l'Alliance?

Selon une source proche du dossier, qui confirme l'arrêt des bibliothèques partagées et des données entre les deux constructeurs, cette étape constitue la suite logique de la diminution de la participation de Renault dans Nissan, comme exigée par les lois anti-trust.

"On a toujours été concurrents sur le marché, ce mot de 'concurrence' n'est pas nouveau", a affirmé la même source, tempérant les emails. "On va vers un nouveau chapitre de l'Alliance, mais qui n'a pas la même forme", a-t-elle ajouté, récusant le terme de "divorce" brandi par les syndicats inquiets.

"On va pas se le cacher, là c'est un divorce qui est acté, c'est un secret de polichinelle", a affirmé Fabien Gloaguen, délégué syndical FO de Renault à Sandouville. "On n'est pas là pour juger la stratégie de Renault", a-t-il ajouté, mais l'évolution de l'Alliance "manque de clarté".

Le syndicaliste est notamment inquiet de "l'incertitude" qui plane autour de l'avenir des 1.400 salariés travaillant à la centrale d'achat commune ou dans les usines françaises de Renault produisant entre autres des voitures Nissan, comme à Maubeuge, Batilly ou encore Sandouville.

Le groupe a indiqué qu'aucun collaborateur de la centrale d'achat ne serait licencié et que "la réorganisation est en cours". Il a réaffirmé que les véhicules dont Nissan a confié la construction à Renault continueront d'être fabriqués dans ses usines françaises, et que les constructeurs continueront à échanger des données sur leurs projets communs.