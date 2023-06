Automobile : il faut faciliter l'accès des français aux petites voitures électriques, estime le Haut Conseil pour le Climat

Les moyens de transport constituent le plus gros secteur émetteur de CO2 en France, devant l'industrie. Et les voitures particulières représentent la moitié de ces émissions.

( AFP / DAVID MCNEW )

La décarbonation des transports français passe par un meilleur accès aux petites voitures électriques, selon le rapport annuel publié mercredi 28 juin par le Haut conseil pour le climat.

Les moyens de transport (voitures, camions, avions) constituent le plus gros secteur émetteur de CO2 en France , devant l'industrie, avec 32,3% des émissions nationales. Le secteur "continue son rebond post-Covid", et ses émissions n'ont baissé que de 2,9% par rapport à 2019, à 130,5 millions de tonnes d'équivalent CO2.

"Ça ne va pas du tout", a regretté Corine Le Quéré, la présidente du Haut Conseil, lors d'une conférence de presse. Pour atteindre les objectifs fixés par la France dans sa Stratégie nationale bas carbone (SNBC), soit la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faudra multiplier les efforts par trois sur la période 2023-2030. Le HCC met lourdement l'accent sur les voitures particulières, qui représentent la moitié des émissions du secteur.

Des "paquets de mesures" ont été adoptés par le gouvernement pour faciliter la transition énergétique, "mais les incitations et les moyens financiers qui vont avec sont insuffisants", selon le Haut Conseil.

13% du marché neuf en 2022

Certes, l'électrification de l'automobile suit le scénario fixé par la France, l es voitures électriques ayant atteint 13% du marché du neuf en 2022. Mais les modèles neufs à essence et diesel, qui représentent encore la majorité des ventes, ont vu leur consommation augmenter (6,1 litres aux 100 kilomètres en moyenne) "du fait de l'augmentation du poids des voitures", notamment à cause de la mode du SUV, souligne le HCC.

Les politiques de soutien à l'acquisition de voitures bas-carbone restent par ailleurs "excluantes" et "aggravent les inégalités, malgré des améliorations récentes".

"Les aides et les incitations actuelles n'orientent pas suffisamment la production vers des véhicules petits, plus légers et plus abordables, qui s'inscrivent dans un esprit de transition juste", regrette le HCC. Dans ce cadre, le renforcement progressif des Zones à faibles émissions (ZFE), qui censurent les véhicules les plus âgés, "fait peser un risque d'exclusion sur les ménages les plus modestes".

Renégocier le soutien à la filière automobile

"Les constructeurs se sont recentrés sur le haut de gamme à forte valeur ajoutée, poussant le prix des voitures à la hausse", analyse le HCC. "L'État peut ici jouer un rôle pour inciter les constructeurs à proposer davantage de petits véhicules électriques, plus abordables, en renégociant son soutien global à la filière automobile".

Le HCC préconise également de maintenir une offre de voitures à essence Crit'Air 1 abordables, et des aides à l'achat de Crit'Air 1 d'occasion, en complément d'actions sur les alternatives à la voiture (transports en commun, mobilités douces). L'interdiction des publicités pour les énergies fossiles pourrait également être étendue aux SUV, qui font partie des "biens et services manifestement incompatibles avec la transition". Le malus sur le poids, qui ne touche qu'une minorité de véhicules et exonère les véhicules électriques, pourrait voir son seuil abaissé.

Chez les poids lourds (25% des émissions des transports), comme pour les camionnettes, l'électrification des véhicules neufs est en retard, note également le HCC.

Concernant le transport aérien (l'aviation intérieure représente 3,6% des émissions), le HCC préconise d'accélérer le développement de carburants non-fossiles, mais aussi de juguler la croissance du nombre des passagers, en définissant "une feuille de route de maîtrise de la demande applicable dès 2025".