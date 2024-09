Automobile : en Allemagne, les ventes d'électriques plongent de près de 70% et plombent tout le marché

Le marché des voitures électriques s'écroule depuis un an en Allemagne, sur fond de suppression des aides publiques à l'achat et de prix élevés des modèles électriques qui freinent la demande.

( AFP / JENS SCHLUETER )

Le marché automobile allemand a continué sa chute au mois d'août, entraîné par un effondrement des ventes de voitures électriques. Le gouvernement a annoncé des mesures pour tenter d'enrayer la tendance. Au total, 197.322 voitures ont été immatriculées en Allemagne en août, soit 27,8% de moins qu'un an plus tôt , a indiqué mercredi 4 septembre l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Le marché de l'électrique a plongé de 68,8%, avec seulement 27.024 voitures électriques écoulées, comparé à un très bon mois d'août l'année dernière, ce qui crée un effet de base. La demande avait explosé en août 2023 avant la suppression annoncée d'une prime à l'achat : les ventes avaient atteint un pic, à 86.649 voitures électriques vendues.

La chute du mois dernier "n'est donc pas totalement surprenante, mais elle est néanmoins très violente" , a commenté André Schmidt, président de la Fédération des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) En août, les voitures électriques ont représenté seulement 13,7% des parts de marché , loin derrière la moyenne 2023, supérieure à 18%.

Le marché des voitures électriques s'écroule depuis un an en Allemagne, sur fond de suppression des aides publiques à l'achat et de prix élevés des modèles électriques qui freinent la demande. Pour tenter d'enrayer la baisse, Berlin a annoncé mardi un coup de pouce financier sous la forme d'allègements fiscaux pour les voitures électriques de fonction.

Avantages fiscaux

Les entreprises devraient pouvoir amortir plus rapidement ces véhicules et des taux d'imposition plus faibles sont prévus pour les modèles électriques plus chers, selon les annonces faites mercredi par le ministère allemand des Finances. Ce dispositif sera cependant plus limité que les aides supprimées en décembre dernier qui subventionnaient également l'achat de véhicules électriques par les particuliers.

La mesure a été néanmoins saluée par la Fédération des constructeurs automobiles allemands (VDA) comme un "signal important et juste".

"Une hausse de l'amortissement des voitures de fonction à batterie au cours des premières années peut être tout à fait judicieuse, afin de pouvoir mettre ensuite ces véhicules électriques sur le marché de l'occasion", a commenté l'association de défense de l'environnement BUND.

Les avantages fiscaux pour les voitures électriques les plus chères sont des "cadeaux à Mercedes, BMW et Audi" , a regretté l'association, soulignant que les problèmes des constructeurs résultent du manque de modèles électriques à un prix abordable.

Symbole de la crise traversée par l'industrie automobile allemande, sous forte pression de la concurrence chinoise : le plus gros constructeur européen Volkswagen a annoncé cette semaine préparer un plan d'économies sans précédent qui pourrait entraîner des fermetures d'usines en Allemagne.