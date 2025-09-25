Automobile: Bosch va supprimer 13.000 emplois en Allemagne d'ici 2030, IG Metall en colère

( AFP / THOMAS KIENZLE )

Le premier équipementier automobile mondial Bosch a annoncé jeudi la suppression de 13.000 postes supplémentaires d'ici 2030 en Allemagne, où ses capacités sont sous-exploitées par rapport à la concurrence chinoise, provoquant la colère du syndicat IG Metall.

Près de 3% des effectifs mondiaux sont concernés par ce plan, qui touche la division automobile ("Mobility"), obligée de réduire ses coûts de 2,5 milliards d'euros par an afin de sauvegarder sa compétitivité, a indiqué le groupe.

Cette coupe qui représente près de 10% des effectifs du groupe en Allemagne, va toucher plusieurs usines, dont une fermeture prévue à Waiblingen, près du siège du groupe à Stuttgart (sud-ouest), également visé.

Bosch a déjà annoncé 9.000 suppressions postes depuis 2024, dont la moitié a été réalisée.

Les constructeurs et fournisseurs automobiles en Allemagne subissent la baisse de la demande mondiale, l'augmentation des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains.

Le syndicat de l'industrie IG Metall ne nie pas cette réalité, mais exprime son refus "catégorique" face à une réduction d'effectifs d'une "ampleur historique" et "sans garanties simultanées pour la sauvegarde des sites en Allemagne", par la voix du président du comité d'entreprise de la division Mobility, Frank Sell.

Selon lui, "les coûts liés à ce plan massif de suppression d'emplois devraient plutôt être investis dans le développement de produits et modèles économiques durables".

Pour sa part, le directeur du personnel de Bosch, Stefan Grosch, souligne que le groupe est confronté à des "défis énormes" avec une production automobile mondiale qui "reste atone" et l'Europe accusant du "retard dans l'électromobilité et la conduite automatisée".

Ces technologies progressent plus rapidement en Chine et aux États-Unis, où elles bénéficient de plus d'incitations.

Dans la division motorisation de Bosch, particulièrement touchée, "il y a d'importantes surcapacités et la pression des prix est forte, surtout venant d'Asie", explique son directeur Thomas Pauer.

L'activité centrée sur la propulsion électrique souffre également de surcapacités et reste ralentie par l'incertitude sur la fin de la commercialisation des moteurs thermiques en 2035 au niveau européen, selon son directeur Marco Zehe.

Malgré les mesures annoncées jeudi, "l'Allemagne et l'Europe restent centrales pour Bosch", a martelé M. Grosch.

D'autres grands équipementiers allemands, Continental, ZF et Schaeffler, ont également annoncé des milliers de suppressions de postes ces derniers mois dans le monde.

Côté constructeurs, le géant Volkswagen prévoit 35.000 postes en moins en Allemagne au sein de la marque phare VW, le géant des poids-lourds Daimler Truck 5.000.