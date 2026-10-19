Australie-Une députée dans un état critique après avoir été percutée délibérement par une voiture

(Actualisé tout du long avec détails, contexte et citations du Premier ministre, de l'opposition et de la famille)

par Alasdair Pal

La députée australienne Helen Haines est dans un état critique après avoir été délibérément percutée lundi par une voiture devant son bureau, à Wangaratta, au nord-est de Melbourne.

La police de l'État de Victoria a que le suspect, un homme de 43 ans, a été arrêté et le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'une cellule antiterroriste mènerait l'enquête.

Lors d’une conférence de presse, ce dernier a expliqué qu’il était trop tôt pour déterminer le mobile de l’attaque, mais il a souligné que les réseaux sociaux avait exacerbé les tensions politiques dans un pays où ce type de violence est extrêmement rare.

Le commissaire par intérim Ashley Mason a précisé de son côté qu'Helen Haines a été percutée par un Toyota Land Cruiser blanc alors qu’elle circulait dans la rue Murphy, où se trouve son bureau. Le conducteur a été maîtrisé par des passants qui ont été témoins de l’incident.

Un couteau a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, selon Ashley Mason.

La députée sans étiquette, âgée de 65 ans, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital où elle se trouve dans un état grave.

UN INCIDENT ISOLÉ

Les forces de l’ordre considèrent cet incident comme un cas isolé qui ne représente aucune menace pour la population, a assuré Ashley Mason.

Bien que la police australienne n'ait fourni aucun détail sur un éventuel lien entre cette attaque et les réseaux sociaux, les responsables politiques du monde entier sont confrontés à une recrudescence de la violence, des menaces et du harcèlement, selon une enquête publiée en février par l’Union interparlementaire (UIP).

L’UIP, qui regroupe 183 parlements nationaux, a révélé que 71% des personnes interrogées ont dit avoir été victimes de violences de la part du public, en particulier en ligne.

Le ministre de l’Intérieur, Tony Burke, a précisé lors de la conférence de presse aux côtés d'Anthony Albanese que le nombre d'incidents de menaces ou de harcèlement à l’encontre de législateurs en Australie était passé à 1.067 au cours de l’année écoulée, contre 951 auparavant.

"Le climat s’est indéniablement envenimé. Pas seulement ici en Australie, bien sûr. Nous avons également constaté des incidents à l’échelle internationale", a estimé le Premier ministre.

Le chef de file l’opposition, Angus Taylor a pour sa part déclaré : "Notre nation ne doit pas devenir un endroit où les attaques violentes sont banalisées", après avoir qualifié cette journée de "choquante" pour l’Australie.

Helen Haines travaillait dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux et a également mené une carrière universitaire avant d’être élue au Parlement en 2019 dans la circonscription d'Indi.

"Nous remercions les passants pour leur intervention rapide, les professionnels de santé dévoués qui lui ont porté secours, ainsi que la police pour son intervention", a publié sa famille sur sa page Facebook.

(Reportage Alasdair Pal à Sydney et Shivani Tanna à Bangalore; Rédigé par Alison Williams; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)