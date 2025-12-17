Australie-Un des suspects de l'attaque de Bondi Beach inculpé pour meurtres

L'un des deux hommes suspectés d'avoir ouvert le feu sur un rassemblement juif sur la plage de Bondi, à Sydney, a été inculpé de meurtres et de terrorisme, a annoncé mercredi la police, alors que les funérailles des victimes ont commencé.

L'attaque qui a fait 15 morts, qualifiée de terroriste par les autorités australiennes, a été menée par un père et son fils : Sajid Akram, 50 ans, a été abattu par la police, tandis que son fils Naveed Akram, 24 ans, est sorti du coma mardi après-midi après avoir également été grièvement blessé.

La police de Nouvelles-Galles du Sud a annoncé mercredi son inculpation. "Les premiers éléments de l'enquête pointent vers une attaque terroriste inspirée par l'Etat islamique", a-t-elle dit dans un communiqué.

Le père et le fils se sont rendus il y a quelques semaines dans le sud des Philippines, dans une région où un groupe extrémiste lié à l'EI est implanté.

Le chef du gouvernement de Nouvelles-Galles du Sud, Chris Minns, a promis de réunir le Parlement local la semaine prochaine pour modifier la législation sur les armes à feu, alors que la colère gronde quant au fait que Sajid Akram a été autorisé à se procurer six armes de grande puissance alors que son fils avait fait l'objet d'une surveillance des services de renseignement pour des soupçons de radicalisation il y a six ans.

Les funérailles des 15 victimes ont commencé mercredi. Des centaines de personnes se sont rassemblées à la mémoire d'Eli Schlanger, un des rabbins de la synagogue Chabad Bondi, qui était père de cinq enfants et une personnalité bien connue de la communauté juive locale.

(Scott Murdoch et Alasdair Pal, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)