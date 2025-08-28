Australie: la compagnie aérienne Qantas annonce un bénéfice net annuel en hausse de 28,3%

( AFP / DAVID GRAY )

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi une hausse de 28,3% de son bénéfice net annuel, portée par une augmentation de la demande, après avoir été condamnée il y a 10 jours pour le licenciement jugé illégal de personnel durant le Covid.

Qantas a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 8,6% pour atteindre 23,8 milliards de dollars australiens (environ 13,3 milliards d'euros) sur un an, au 30 juin 2025.

Le bénéfice net a quant à lui progressé de 28,3% pour atteindre 1,6 milliard de dollars australiens (environ 895 millions d'euros).

Le groupe a déclaré que l'augmentation du nombre de passagers avait stimulé ses performances financières, et qu'il prévoyait une nouvelle croissance de ses revenus au cours des six prochains mois, tant pour Qantas que pour sa filiale low-cost Jetstar.

"La forte demande persistante sur tous les segments du marché, combinée à notre stratégie de double marque, a contribué à la croissance des bénéfices du groupe", a détaillé dans un communiqué la directrice générale de Qantas, Vanessa Hudson.

Un tribunal australien a récemment condamné la compagnie aérienne à verser l'équivalent de 50 millions d'euros au syndicat des travailleurs des transports et à d'anciens salariés, en raison du licenciement jugé illégal de quelque 1.800 membres de son personnel au sol durant la pandémie de Covid.

En août 2020, Qantas avait décidé de faire appel à de la sous-traitance pour ses opérations au sol, dans un contexte de fermetures de frontières et de confinements.

La compagnie créée en 1920 cherche à se refaire une réputation après ces licenciements et face à des critiques visant l'augmentation de ses prix, la baisse de la qualité de ses services et la vente de billets pour des vols annulés.

Vanessa Hudson, qui a pris ses fonctions de directrice générale en 2023, a promis une amélioration de la satisfaction client.