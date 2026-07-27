Australie/Discrimination-La dirigeante d'extrême droite Pauline Hanson perd son appel

Un tribunal australien a rejeté lundi l'appel interjeté par la dirigeante d'extrême droite Pauline Hanson visant à faire annuler un jugement selon lequel elle avait fait preuve de discrimination raciale à l'encontre d'une sénatrice en lui disant d'"aller se faire voir au Pakistan".

Les trois juges de la Cour fédérale d'Australie, siégeant en formation plénière, ont confirmé à l'unanimité un jugement rendu en 2024 selon lequel ce commentaire, adressé à la sénatrice des Verts Mehreen Faruqi via les réseaux sociaux, était contraire à la loi et ne pouvait être justifié par le droit à la liberté d'expression.

"Aujourd'hui, la justice a triomphé", a déclaré Mehreen Faruqi aux journalistes à la sortie du tribunal.

"Cette victoire est dédiée à toutes les personnes à qui l'on a dit de retourner d'où elles viennent."

Pauline Hanson s'est dit déçue par cette décision dans un communiqué.

"Mon équipe juridique et moi-même allons désormais examiner attentivement cette décision dans les jours à venir, en vue d'introduire un pourvoi devant la Haute Cour d'Australie", a-t-elle ajouté.

Pauline Hanson, qui dirige le parti d'extrême droite One Nation, avait tenu ces propos en septembre 2022 en réaction à une publication de Mehreen Faruqi sur Twitter, l'ancien nom du réseau social X, à la suite du décès de la reine Élisabeth II.

Mehreen Faruqi avait alors écrit qu'elle ne pouvait "pleurer la dirigeante d'un empire raciste bâti sur les vies, les terres et les richesses volées aux peuples colonisés".

Pauline Hanson avait alors fait ce commentaire suivant : "lorsque vous avez immigré en Australie, vous avez profité de tous les avantages de ce pays (...) Il est clair que vous n'êtes pas heureuse, alors faites vos valises et retournez au Pakistan".

Fondé en 1997, le parti One Nation a longtemps été considéré comme marginal, mais la ligne dure de Pauline Hanson en matière d'immigration lui a valu un soutien accru, selon les récents sondages.

(Christine Chen in Sydney, Version française Benoit Van Overstraeten)