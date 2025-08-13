Australie: découverte d'une baleine préhistorique

Le chercheur Ruairidh Duncan pose avec le fossile du crâne d'une baleine ancienne le 13 août 2025 aux Musées Victoria de Melbourne. ( MUSEUMS VICTORIA / Tom BREAKWELL )

Des scientifiques australiens ont découvert le fossile d'une baleine aux dents acérées, redoutable prédateur, qui parcourait les mers il y a 26 millions d'années.

Les Musées Victoria de Melbourne ont reconstitué l'espèce à partir d'un fossile de crâne exceptionnellement bien conservé, trouvé en 2019 dans le comté de Surf Coast, au sud-ouest de la ville.

Les scientifiques ont découvert un "prédateur rapide et aux dents acérées" qui aurait eu à peu près la taille d'un dauphin. "Il s'agit essentiellement d'une petite baleine avec de grands yeux et une bouche pleine de dents acérées et tranchantes", a déclaré le chercheur Ruairidh Duncan.

"Imaginez une version ressemblant à un requin d'une baleine à fanons: petite et trompeusement mignonne, mais certainement pas inoffensive."

Photo du 5 août 2025 fournie par les Musées Victoria à Melbourne montrant le fossile du crâne d'une baleine ancienne. ( MUSEUMS VICTORIA / Tom BREAKWELL )

Le crâne appartenait à un groupe de baleines préhistoriques, des parents éloignés et plus petits des baleines filtreuses actuelles. Il s'agit de la quatrième espèce de ce type de baleines jamais découverte, selon les Musées Victoria.

"Ce fossile nous donne un aperçu de la façon dont les baleines anciennes ont grandi et évolué, et comment l'évolution a façonné leur corps à mesure qu'elles s'adaptaient à la vie marine", a déclaré le paléontologue Erich Fitzgerald, coauteur de l'étude, publiée dans la revue scientifique du Zoological Journal of the Linnean Society.