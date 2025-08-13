 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taïwan: un disparu et 33 blessés lors du passage du typhon Podul
information fournie par AFP 13/08/2025 à 11:42

Des arbres couchés après le passage du typhon Podul à Taïwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le typhon Podul a frappé le sud-est de Taïwan mercredi, provoquant des fermetures de bureaux, des immobilisation d'avions et des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers alors que des vents puissants et de fortes pluies s'abattent sur l'île.

Des rafales de vent de 178 kilomètres par heure ont été enregistrées peu de temps avant que le typhon ne touche terre dans le comté de Taitung (sud-est) a déclaré l'Agence centrale de météorologie (CWA)

Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 33 personnes ont été blessées, a déclaré l'Agence nationale des incendies.

Plus de 7.300 personnes ont été évacuées de leur domicile, et des arbres et des panneaux ont été renversés, alors que la tempête balaie les régions centrales et du sud, encore en train de se remettre des tempêtes du mois dernier.

Des personnes marchent avec des casques dans les rues de Kaohsiung après le passage du typhon à Taiwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les villes de Kaohsiung, Tainan et Chiayi seront "particulièrement touchées ce soir, avec une augmentation des pluies également attendue à Penghu et Kinmen", a déclaré le directeur de la CWA, Lu Kuo-chen, lors d'une réunion en présence du président Lai Ching-te.

"Nous sommes inquiets à propos de ce typhon", a déclaré mercredi matin à l'AFP Huang Wei, un pêcheur de Kaohsiung, alors qu'il ajoutait des cordes pour attacher son bateau et vérifiait d'autres navires, quelques heures avant que Podul ne touche terre.

"La dernière fois, les deux bateaux derrière nous n'étaient pas correctement amarrés et ont heurté mon bateau", explique-t-il.

Plus de 134.500 foyers subissent des pannes de courant.

Tous les vols intérieurs sur l'île de 23 millions d'habitants ont été annulés pour mercredi, ainsi que des dizaines de vols internationaux.

L'agence estime que les régions montagneuses de Kaohsiung et la ville de Tainan devraient recevoir entre 400 et 600 millimètres de pluie cumulée entre mardi et jeudi.

Une grande partie du centre et du sud de Taïwan se remet encore des effets du typhon Danas et de pluies diluviennes ces dernières semaines.

Danas, qui a frappé Taïwan début juillet, avait fait deux morts et des centaines de blessés après avoir déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de l'île en un week-end.

Taïwan est habitué à de fréquents passages de tempêtes tropicales entre juillet et octobre.

Les scientifiques estiment que le changement climatique d'origine humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses, augmentant le risque d'inondations dévastatrices.

