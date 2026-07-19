Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

« Mea culpa ». Même s’il n’a pas participé à la débâcle des Bleus face à l’Angleterre (4-6) ce samedi soir en petite finale du Mondial 2026, Aurélien Tchouaméni a été choisi par la FFF pour aller répondre aux questions de M6 après la rencontre.

Au nom du groupe, le milieu de terrain du Real Madrid s’est dit « déçu par la défaite. On avait envie de gagner ce dernier match pour le coach. » Tchouaméni reconnaît que les Bleus n’ont pas « montré [leur] meilleur visage, surtout en début de match » et invoque « la défaite en demi-finale » contre l’Espagne, après laquelle il était « difficile de se remettre la tête à l’endroit » , pour justifier le non-match de ses partenaires en première période.…

JD pour SOFOOT.com