 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 10:08

Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »

« Mea culpa ». Même s’il n’a pas participé à la débâcle des Bleus face à l’Angleterre (4-6) ce samedi soir en petite finale du Mondial 2026, Aurélien Tchouaméni a été choisi par la FFF pour aller répondre aux questions de M6 après la rencontre.

Au nom du groupe, le milieu de terrain du Real Madrid s’est dit « déçu par la défaite. On avait envie de gagner ce dernier match pour le coach. » Tchouaméni reconnaît que les Bleus n’ont pas « montré [leur] meilleur visage, surtout en début de match » et invoque « la défaite en demi-finale » contre l’Espagne, après laquelle il était « difficile de se remettre la tête à l’endroit » , pour justifier le non-match de ses partenaires en première période.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Didier Deschamps parle d'un « environnement » devenu « irrespirable » avec les Bleus
    Didier Deschamps parle d'un « environnement » devenu « irrespirable » avec les Bleus
    information fournie par So Foot 19.07.2026 10:59 

    Des adieux. C’est un Didier Deschamps très ému qui s’est présenté au micro de M6 pour sa dernière interview en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une dernière interview survenue après une défaite rocambolesque face à l’Angleterre (4-6) en petite finale ... Lire la suite

  • Michael Olise en larmes après la petite finale
    Michael Olise en larmes après la petite finale
    information fournie par So Foot 19.07.2026 10:27 

    Up and down. Avec la défaite de la France en petite finale face à l’Angleterre (4-6), c’est un Mondial mi-figue mi-raisin qui s’achève pour Michael Olise. D’un côté, l’attaquant du Bayern Munich a battu le record de Pelé en distribuant sept passes décisives dans ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain français Adrien Rabiot lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Angleterre.
    Football/Coupe du monde: Rabiot fustige des comportements "inadmissibles"
    information fournie par Reuters 19.07.2026 10:24 

    Le milieu de terrain de l'équipe de ‌France Adrien Rabiot a fustigé samedi soir des comportements "assez inadmissibles" lors de la première période ​du match pour la troisième place de la Coupe du monde, perdu face à l'Angleterre (4-6), que les Bleus ont failli ... Lire la suite

  • Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki
    Didier Deschamps réagit à son « clash » avec Rayan Cherki
    information fournie par So Foot 19.07.2026 09:45 

    Un feu de paille. A la suite de la première mi-temps catastrophique de l’équipe de France face à l’Angleterre ce samedi soir en petite finale de la Coupe du monde (0-4 à la pause), Didier Deschamps a procédé à quatre changements, dont celui de Ryan Cherki. Peu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank