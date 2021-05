Aurélien Pradié : « La droite est la cible de tous les vautours politiques »

La droite vient de vivre un mois difficile. Déjà fragilisés par les échecs à la présidentielle, aux législatives et aux européennes (8 %), Les Républicains ont vécu un nouveau psychodrame : la vraie-fausse alliance en Provence-Alpes-Côte d'Azur de leur candidat, Renaud Muselier, avec LREM. Après des heures d'hésitation, le président de la région n'a pas été sanctionné et une liste dissidente n'a pas été montée. Les Républicains de Christian Jacob abordent les régionales - et les départementales - fébrilement alors qu'elles pourraient être un tremplin pour la présidentielle de l'an prochain.

Alors qu'Emmanuel Macron souhaite faire main basse sur LR, comme il l'avait fait avec le Parti socialiste, Aurélien Pradié, député du Lot et candidat aux régionales en Occitanie, n'accepte pas cet état de fait. Pour Le Point, il fustige les « trouillards », les « traîtres » et leur « manque d'honneur ». Tout en attaquant Marine Le Pen. Entretien sans filtre.

Le Point : Les murs de la droite continuent de tomber, que ce soit pour s'ouvrir à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen. Vivons-nous les dernières heures de votre famille politique ?

Aurélien Pradié : Les assauts que notre famille politique subit depuis plusieurs semaines sont insupportables et même indignes. Emmanuel Macron et son exécutant des basses

