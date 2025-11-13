 Aller au contenu principal
Audiences radio : France Inter et France Info reculent, RTL et Europe 1 rebondissent
information fournie par Le Point 13/11/2025 à 07:59

C'est l'heure du premier bulletin de notes pour les radios françaises. Le plus important de l'année puisqu'il permet aux directeurs et aux programmateurs de stations de savoir comment les auditeurs ont réagi aux nouvelles émissions et aux anciennes. Sont-ils restés fidèles à la rentrée ? Ont-ils au contraire fui vers la concurrence ? Cette année, le mercato médias a été très agité et les nouveautés nombreuses. Citons pêle-mêle le départ de Léa Salamé de la matinale de France Inter pour le 20 heures de France 2 et l'arrivée de Benjamin Duhamel en provenance de BFMTV ; pour RTL, le départ d'Amandine Bégot de la matinale pour midi et le recrutement d'Anne-Sophie Lapix partie du JT de France 2 pour le 18-20 heures.

Toutes les nouveautés télé et radio de la rentrée

Quel bilan après deux mois d'antenne ? D'après les résultats publiés ce jeudi matin par l'institut Médiamétrie pour les mois de septembre et octobre, ils sont moins de 37 millions de Français – 36,8 millions exactement – à écouter en semaine la radio. Il y a un an, il y en avait un million de plus, soit 37,8 millions d'auditeurs âgés de 13 ans et plus. « Le marché radio reste très difficile avec le développement du télétravail et la bataille de l'attention », constate un dirigeant du secteur.

Le recul d'Inter, le rebond de RTL

La rentrée s'avère difficile pour France Inter. Habituée aux sommets, la première radio de France perd des auditeurs.

Source LePoint.fr

