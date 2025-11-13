 Aller au contenu principal
Les États-Unis ont arrêté la production des pennies, la pièce d'un centime qui coûte plus cher à fabriquer que sa valeur
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/11/2025 à 10:38

"Le coût de production de chaque penny est passé de 1,42 centime à 3,69 centimes par penny", a souligné le service de la Monnaie américain.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les États-Unis ont frappé leur dernier penny mercredi 12 novembre, après plus de 200 ans de production. Cette pièce d'un centime de dollar coûtait plus cher à produire que sa valeur faciale.

Le service de la Monnaie a annoncé dans un communiqué qu'aucune nouvelle petite pièce d'un centime ne serait mise en circulation, mettant fin à une production vieille de 232 ans. "Le penny joue depuis longtemps un rôle dans la vie quotidienne des Américains, des prémices du système économique jusqu'à aujourd'hui. Cependant, des facteurs économiques et industriels, combinés à l'évolution du comportement des consommateurs, ont rendu sa production non viable", relève cette administration.

300 milliards de pennies en circulation

"Au cours de la dernière décennie, le coût de production de chaque penny est passé de 1,42 centime à 3,69 centimes par penny ", a-t-elle précisé. "On estime à 300 milliards le nombre de pennies en circulation, ce qui dépasse largement la quantité nécessaire aux échanges", selon le communiqué.

Le président américain Donald Trump avait demandé en février d'arrêter de produire cette pièce, pour réduire les dépenses publiques.

"Éliminons le gaspillage du budget de notre grande nation, même si c'est un centime par un centime ", avait-il lancé. La Monnaie précise qu'elle compte frapper des pennies à l'avenir, mais uniquement comme pièces de collection.

D'autres pays ont déjà abandonné la production de leurs pièces d'un centime, comme le voisin canadien en 2012, là aussi pour des raisons de coût et de désuétude.

